Una menor de edad lucha por su recuperación en una unidad de cuidados intensivos luego de sufrir un grave accidente de tránsito en el norte de Bogotá. La joven fue embestida por un automóvil cuando se dirigía a su colegio y, según los primeros reportes, el conductor del vehículo tendría varias infracciones.

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El accidente ocurrió durante la mañana del martes 10 de noviembre, en la localidad de Usaquén, específicamente en el cruce de la calle 173 con carrera séptima. La adolescente caminaba hacia su institución educativa cuando fue impactada por el automóvil, cuyo conductor ahora está bajo investigación.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladarla a un centro médico, donde permanece bajo atención especializada. El caso ha llamado la atención por las condiciones en las que, presuntamente, circulaba el vehículo involucrado en el atropello.

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Adolescente sufrió graves lesiones y permanece en cuidados intensivos

De acuerdo con la información divulgada por Noticias RCN, la menor presenta un trauma craneoencefálico severo y afectaciones en uno de sus pulmones. Su estado de salud es delicado y permanece en una unidad de cuidados intensivos, bajo vigilancia médica.

El impacto ocurrió mientras se desplazaba a pie hacia el colegio, por lo que el accidente tomó por sorpresa a la comunidad del sector. Las circunstancias exactas en las que se produjo el atropello deberán establecerse a partir de las investigaciones de las autoridades de tránsito.

Investigan condiciones del vehículo y antecedentes del conductor

Uno de los aspectos que rodean el caso tiene que ver con la situación del conductor y del automóvil involucrado. Según los primeros reportes, el hombre no tendría licencia de conducción y registraría varios comparendos por infracciones de tránsito.

Además, el vehículo presuntamente no contaba con el Soat vigente, un seguro obligatorio que permite cubrir la atención de las víctimas de accidentes viales. Esta situación también está bajo revisión de las autoridades.

Las cámaras de seguridad instaladas en el sector de Usaquén serán importantes para reconstruir la secuencia del accidente y establecer cómo ocurrió el atropello. Con ese material, los investigadores podrán avanzar en la identificación de las responsabilidades correspondientes.

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