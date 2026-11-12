Por: Portal Bogotá

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La capital colombiana se prepara para una nueva edición de la carrera atlética 'Bogotá Corre por la Educación', programada para el domingo 15 de noviembre de 2026. Este evento, que resalta la importancia del deporte y la educación en la ciudad, contará con una serie de medidas viales estratégicamente coordinadas por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) con el fin de facilitar el desarrollo de la competencia y garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los residentes y transeúntes.

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De acuerdo con la SDM, los cierres viales comenzarán desde las 16:00 horas del sábado 14 de noviembre en la carrera 71B Bis, entre calle 12A y calle 12B, tramo que permanecerá inhabilitado hasta las 06:00 horas del domingo 15. Posteriormente, distintos puntos de la carrera 71B Bis y la avenida calle 12 (también llamada avenida Alsacia), así como la avenida carrera 88D (conocida como avenida Guayacanes), tendrán restricciones de paso durante la jornada matutina del domingo, con habilitaciones progresivas hasta el mediodía, como lo indica el portal de la SDM.

El recorrido principal del evento abarca 10 kilómetros, con salida y llegada en el parque Nueva Alsacia. Los atletas avanzarán por carrera 71B Bis hacia el sur, continuando por la calzada norte de la avenida calle 12 hacia el occidente y luego descendiendo por la calzada occidental de la avenida carrera 88D hacia la calle 6A. Después de un retorno al norte, el trayecto regresa hacia el punto de origen, recorriendo de nuevo el corredor de la avenida calle 12 y tomando un nuevo retorno a la altura de la carrera 69. Esta ruta incluye diversas vías importantes del occidente capitalino.

Para mitigar el impacto de los cierres, la SDM autorizó desvíos detallados según los sentidos de circulación afectados. Por ejemplo, quienes transitan de norte a sur por la carrera 71B Bis deberán tomar la calle 12C al occidente, luego la carrera 71C al sur y la calle 12A al oriente para regresar a su trayecto habitual. Los usuarios que recorren la avenida calle 12 ya sea en sentido occidente-oriente u oriente-occidente contarán con desvíos alternos por avenidas como Boyacá y Ciudad de Cali, entre otras rutas señalizadas en los mapas oficiales suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad. Estas modificaciones buscan mantener la movilidad y reducir contratiempos durante el desarrollo del evento.

La estrategia de cierres y desvíos refleja la planificación detallada que implica un evento de estas características, procurando que el tránsito vehicular y la logística de la carrera coexistan sin mayores inconvenientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué vías permanecerán cerradas durante la carrera ‘Bogotá Corre por la Educación’ 2026?

Durante la carrera ‘Bogotá Corre por la Educación’ del 15 de noviembre de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad informó que permanecerán cerrados tramos de la carrera 71B Bis, la avenida calle 12 (avenida Alsacia) y la avenida carrera 88D (avenida Guayacanes), en horarios establecidos desde la tarde del sábado 14 y durante la mañana y parte del mediodía del domingo 15. Los puntos específicos incluyen la carrera 71B Bis entre las calles 12A y 12B, así como carriles particulares de la avenida calle 12 y la avenida carrera 88D, de acuerdo con la SDM.

¿Cuáles son los desvíos que deberán tomar los conductores por los cierres de la carrera en Bogotá?

La SDM dispuso una serie de desvíos alternativos para los conductores que transiten por las zonas afectadas por los cierres viales durante la realización de la carrera. Dependiendo del sentido de circulación, las rutas sugeridas incluyen vías como la calle 12C, carrera 71C, avenida Boyacá y avenida Ciudad de Cali. Estos desvíos buscan facilitar la movilidad de residentes y visitantes, permitiendo el desarrollo óptimo de la competencia y reduciendo las afectaciones al tránsito, según la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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