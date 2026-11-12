Por: Portal Bogotá

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Importantes avances en el campo de la movilidad se han venido desarrollando en Bogotá a través de la estrategia ‘Bogotá, mi ciudad, mi casa’. En este contexto, se llevó a cabo la segunda jornada de sensibilización organizada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), dirigida a conductores, empresas y operadores de transporte intermunicipal. Este espacio tuvo como propósito fomentar la responsabilidad y la buena práctica en la prestación de los servicios, con especial atención a la prevención de siniestros viales en la capital.

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La actividad se inscribió dentro de la Política de Seguridad Vial, la cual busca impulsar conversaciones y aprendizajes con los diferentes protagonistas del transporte. Durante el encuentro, se abordaron temas cruciales relacionados con el cumplimiento de las normas de tránsito, la adopción de conductas seguras al volante y la consolidación de un compromiso colectivo frente a la protección de la vida en las vías de Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, este tipo de jornadas son esenciales para concienciar sobre el impacto que tienen las acciones cotidianas de los conductores en la seguridad de todos los usuarios de la red vial.

Estas iniciativas demuestran el interés de la Secretaría en fortalecer el vínculo con empresas y operadores de transporte intermunicipal, sector que desempeña un papel clave en la movilidad segura, eficiente y sostenible tanto para quienes ingresan a Bogotá como para quienes salen de la ciudad. El trabajo coordinado con estos actores resulta fundamental para avanzar en la construcción de una movilidad más organizada, especialmente considerando los altos flujos de pasajeros y vehículos que diariamente recorren la capital.

En el marco de la jornada, se enfatizó a los conductores una serie de recomendaciones orientadas a optimizar la seguridad y el servicio. Entre ellas, se destacó la importancia de evitar distracciones al conducir, como el uso del celular y otros dispositivos electrónicos, y la necesidad de descansar adecuadamente para prevenir la conducción bajo fatiga, estrés o alteraciones emocionales. Asimismo, se instó a verificar el buen estado tecnicomecánico del vehículo antes de cada viaje, respetar rigurosamente los paraderos autorizados para ascenso y descenso de pasajeros, y cumplir con los límites de velocidad, señales de tránsito y distancias de seguridad. Por último, la prevención de maniobras peligrosas, como circular en contravía, realizar giros prohibidos o invadir carriles preferenciales, fue otro de los aspectos resaltados durante la sensibilización.

De esta manera, la Secretaría Distrital de Movilidad reafirma su apuesta por sensibilizar e involucrar a los conductores y empresas en la construcción de una ciudad más segura y ordenada, donde el respeto por la vida y las normas sea la prioridad cotidiana en todas las vías de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales recomendaciones para conductores de transporte intermunicipal en Bogotá?

Durante la segunda jornada de sensibilización, la Secretaría Distrital de Movilidad enfatizó varias recomendaciones para los conductores de transporte intermunicipal, como evitar distracciones al conducir, descansar antes de iniciar el recorrido, revisar el estado tecnicomecánico del vehículo, respetar los paraderos autorizados, cumplir con los límites de velocidad y señales de tránsito, mantener las distancias de seguridad y abstenerse de realizar maniobras peligrosas. Estas pautas buscan reducir los riesgos y propiciar la seguridad vial para todos los usuarios.

¿Por qué es importante la sensibilización sobre seguridad vial en el transporte de Bogotá?

La sensibilización sobre seguridad vial es fundamental porque ayuda a que conductores, empresarios y operadores comprendan el impacto de sus decisiones en la prevención de siniestros viales y la protección de la vida. Según la Secretaría Distrital de Movilidad, fortalecer la conciencia y el cumplimiento de las normas de tránsito contribuye a una movilidad más segura, eficiente y sostenible para quienes entran y salen de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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