Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Salud (SDS) ha hecho un llamado a toda la ciudadanía en Bogotá para que este viernes 13 de noviembre de 2026, se acerque con su documento de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la ciudad. De acuerdo con la información publicada por la SDS, esta jornada busca que tanto adultos como menores inicien, continúen o completen su esquema de vacunación, una medida indispensable para prevenir enfermedades transmisibles que pueden afectar a la comunidad.

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Según datos oficiales de la SDS, la jornada está dirigida a prevenir enfermedades como la poliomielitis, el sarampión, la difteria y la hepatitis B, entre otras. También, la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) se encuentra disponible para niñas y niños entre los 9 y 17 años de edad. Esta estrategia de inmunización masiva tiene como propósito ampliar la cobertura de la vacunación y fortalecer la protección de la población infantil y juvenil contra enfermedades que pueden tener graves consecuencias a largo plazo.

La ciudadanía puede consultar los puntos de vacunación del distrito a través de la herramienta ‘Mapas Bogotá’, siguiendo una serie de pasos sencillos indicados por la SDS: primero, se debe activar el buscador haciendo clic en la barra azul; luego escribir la palabra ‘vacunación’; después, seleccionar la opción correspondiente a instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación. Navegando en el mapa, cada persona podrá verificar la dirección exacta, los horarios y demás datos necesarios para asistir. Es indispensable presentarse con el documento de identidad para poder recibir el servicio.

De acuerdo con la secretaría, los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a. m. Bogotá cuenta actualmente con más de 200 puntos fijos distribuidos en centros de salud e IPS —Instituciones Prestadoras de Salud—, así como otros espacios de alta afluencia como centros comerciales, parques, plazas y colegios. La información sobre estos puntos se actualiza diariamente en las redes sociales oficiales de la entidad.

En cuanto a la vacunación para la población priorizada —particularmente gestantes y personas mayores de 60 años—, la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla se realiza únicamente en puntos autorizados que cuentan con valoración médica y acompañamiento profesional, garantizando condiciones óptimas de seguridad durante el procedimiento. Los puntos avalados por las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), conocidas como EPS, están disponibles en la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud para consulta pública.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos de vacunación habilitados en Bogotá para el 13 de noviembre de 2026?

La Secretaría Distrital de Salud ha señalado que Bogotá dispone de más de 200 puntos de vacunación habilitados en centros de salud, IPS y otros lugares de alta afluencia. Los ciudadanos pueden consultar estos puntos utilizando la herramienta ‘Mapas Bogotá’ y el listado ofrecido por la secretaría, así como revisar la información actualizada en redes sociales oficiales para identificar la ubicación, horarios y servicios disponibles el 13 de noviembre de 2026.

¿Qué vacunas están incluidas en la jornada de vacunación gratuita en Bogotá?

Durante la jornada anunciada por la Secretaría Distrital de Salud, se aplicarán vacunas para prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B y virus del papiloma humano (VPH), entre otras. También se prevé la vacunación contra fiebre amarilla en población priorizada, aunque en puntos de atención autorizados que ofrecen valoración médica y acompañamiento especializado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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