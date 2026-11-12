Por: Portal Bogotá

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Entre el 20 y el 29 de noviembre de 2026, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, junto con la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), dará vida al Festival Contracuerpo 2026. Este evento busca fortalecer el vínculo entre la literatura y el movimiento, creando un espacio en el que las expresiones artísticas alcanzan públicos diversos en diferentes bibliotecas públicas, como Virgilio Barco, Julio Mario Santo Domingo, El Tintal Manuel Zapata Olivella, Fontibón, Marichuela, La Peña y El Mirador. Según la información oficial difundida por las entidades mencionadas, todas las actividades del Festival serán de entrada libre.

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De acuerdo con la Secretaría de Cultura, este Festival reúne las propuestas ganadoras de la Beca LEP de Danza Contracuerpo 2026, seleccionando ocho proyectos artísticos que ofrecerán un total de 30 funciones. Una particularidad de este evento es la variedad de los espacios en donde tienen lugar las presentaciones: auditorios, salas de lectura, pasillos y salas de exposiciones, lo que permite expandir las artes escénicas más allá de los escenarios convencionales y facilitar la apropiación de las bibliotecas por parte de las comunidades.

La programación inicia con obras que combinan lenguajes y narrativas. Por ejemplo, 'Chamán Yawar: fiesta de sangre', de Teatro Danza Pies del Sol, trae danzantes de pueblos originarios en una representación inspirada en el viaje del chamán, acompañada de canto y danza. 'Vigilia: danza y literatura sobre la ausencia', de Movimiento Infinito, es un dúo contemporáneo motivado por el cuento ‘El hombre muerto’ de Horacio Quiroga. Por su parte, Kinesis Crew presenta 'La alegría de querer', una puesta en escena donde padre e hija fusionan danza urbana y contemporánea con la literatura de Jairo Aníbal Niño y Julio Cortázar.

La agenda se extiende entre el 20 y el 29 de noviembre de 2026, con actividades distribuidas en distintas bibliotecas y horarios. Posteriormente, en diciembre, se sumarán nuevas obras, como ‘Las cuarentonas’ de Proyecto 2 Danza y funciones adicionales de ‘La alegría de querer’ y ‘La gran chócolo’. El cierre del Festival Contracuerpo está previsto entre el 29 de enero y el 7 de febrero de 2027, presentando propuestas como Coquito, de Maldita Danza, y La falsa consagración, de Zigma Danza, en tres de las principales bibliotecas públicas de la ciudad. Todas las funciones seguirán siendo de entrada libre, de acuerdo con la programación compartida por BibloRed.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Festival Contracuerpo de Bogotá y en qué bibliotecas se presentará en 2026?

El Festival Contracuerpo es un evento impulsado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed), que reúne propuestas de danza y literatura, especialmente aquellas ganadoras de la Beca LEP de Danza Contracuerpo 2026. En esta edición, se presentará en bibliotecas como Virgilio Barco, Julio Mario Santo Domingo, El Tintal Manuel Zapata Olivella, Fontibón, Marichuela, La Peña y El Mirador.

¿Cuáles son las obras destacadas y programación del Festival Contracuerpo 2026?

Entre las obras destacadas del Festival están 'Chamán Yawar: fiesta de sangre', 'Vigilia: danza y literatura sobre la ausencia', 'La alegría de querer' y 'La gran chócolo'. La programación se desarrolla entre noviembre de 2026 y febrero de 2027, incluyendo funciones en distintos espacios de las bibliotecas públicas y ofreciendo todas las actividades de manera gratuita para el público.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.