Por: Portal Bogotá

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En el marco de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, la Alcaldía Local de Suba ha adelantado una iniciativa orientada al bienestar de las personas mayores de la localidad. Según información del portal oficial de la Alcaldía Local de Suba, esta gestión busca no solo incentivar la participación de los adultos mayores en actividades deportivas, sino también fortalecer su bienestar físico y mental, a través de la creación de espacios de integración y apoyo comunitario.

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Desde el barrio La Chucua, la administración local celebró la entrega de la sudadera número 2.000 a integrantes de los grupos de actividad física de la zona. Esta entrega hace parte de una meta más amplia que prevé dotar a un total de 2.500 personas mayores, distribuidas en más de 50 grupos de actividad física a lo largo y ancho de la localidad de Suba. De acuerdo con declaraciones del alcalde local de Suba, César Salamanca, recogidas por la Alcaldía, esta dotación se desarrolla con una inversión de 437 millones de pesos y tiene el compromiso de cubrir la meta planteada, en beneficio de quienes considera los “vecis más sabios” y quienes menos deberían experimentar la soledad no deseada.

El proyecto ofrece a los adultos mayores indumentaria que no solo los identifica en eventos comunitarios y deportivos, sino que contribuye a su sentido de pertenencia y representación digna en actividades distritales e institucionales. Así mismo, incentiva la práctica habitual de actividad física, considerada una herramienta fundamental para preservar tanto la salud física como mental. Según expresan beneficiarios como Miguel Monguí, habitante del barrio La Chucua, la dotación de sudaderas fomenta el sentido de comunidad y estimula a los adultos mayores a continuar participando en actividades deportivas, creando lazos de integración y apoyo que pretenden combatir la soledad.

De igual modo, Gloria María Rivera, otra vecina del sector, destacó el respaldo de la administración y la importancia de contar con elementos que permitan una presentación adecuada en eventos especiales, lo que fortalece la representación colectiva como grupo organizado dentro de la localidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la entrega de sudaderas para personas mayores en Suba?

La entrega de sudaderas es una medida impulsada por la Alcaldía Local de Suba, en el marco de “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, que tiene como objetivo dotar a 2.500 personas mayores integrantes de más de 50 grupos de actividad física, fortaleciendo el sentido de pertenencia, representación y bienestar físico y mental de este sector de la población, según información oficial de la alcaldía.

¿Cómo beneficia a las personas mayores la dotación de ropa deportiva en grupos comunitarios?

De acuerdo con testimonios recogidos por la Alcaldía Local de Suba, la dotación de ropa deportiva motiva a los adultos mayores a participar en actividades físicas, favorece la integración social, fortalece las redes de apoyo y les brinda una representación digna en eventos deportivos y comunitarios, contribuyendo así a su salud física, mental y emocional.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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