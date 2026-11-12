Con los focos del Gobierno Nacional encima, el alcalde Carlos Fernando Galán descartó categóricamente la iniciativa de militarizar Bogotá y enfatizó que desplegar soldados para relevar a la Policía no solucionará los problemas delictivos de la capital colombiana.

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El mandatario distrital ratificó su negativa este jueves 12 de noviembre durante la segunda jornada del cabildo abierto desarrollado en el recinto plenaria del Concejo de Bogotá ante líderes ciudadanos, en intensa jornada replicada por El Tiempo.

La audiencia pública surgió por convocatoria del representante a la Cámara, José Jaime Uscátegui, junto a su hermano, el concejal Julián Uscátegui, motivados por el alarmante panorama delictivo urbano.

Ambos dirigentes políticos impulsaron esta discusión ante el incremento de homicidios, casos de extorsión dirigidos contra comerciantes y la consolidación de peligrosas bandas delincuenciales en distintos sectores de la ciudad.

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Durante las intervenciones, los promotores exigieron al Distrito y al Gobierno Nacional autorizar asistencia militar directa en Ciudad Bolívar, Kennedy y Bosa para desarticular las estructuras ilegales asentadas allí.

“La asistencia militar se da cuando las capacidades de la Policía están desbordadas y yo no estoy de acuerdo con que la fuerza pública ya fue superada. No hay un riesgo grave de orden público; sí hay un problema de inseguridad, pero eso no se resuelve con soldados reemplazando a la Policía”, declaró Galán.

En cambio, el jefe de gobierno capitalino defendió la articulación institucional vigente entre la Policía Metropolitana y la Brigada 13 del Ejército, cooperación operativa mantenida ininterrumpidamente durante varias décadas.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad, efectivos militares ya integran activamente los esquemas preventivos mediante la Brigada 13 del Ejército, unidad orgánica vinculada directamente a la Quinta División.

Este despliegue castrense incorpora batallones especializados de Policía Militar, unidades logísticas y de servicios, además de las operaciones estratégicas adelantadas permanentemente por el grupo antisecuestro Gaula militar en zonas críticas.

Durante los últimos dos años y 10 meses, las autoridades ejecutaron más de 377 operativos coordinados con la Brigada 13 y la Quinta División del Ejército en sectores periféricos priorizados.

Sin embargo, cabildantes encabezados por la bancada del Centro Democrático reclamaron medidas contundentes contra el crimen en Bogotá luego de documentarse más de 3.200 homicidios y más de 339.000 hurtos desde enero de 2024.

Estas estadísticas oficiales reflejan un escenario crítico donde tres ciudadanos pierden la vida violentamente cada día y más de 300 personas sufren robos cotidianos en las calles de la capital.

Asimismo, los concejales exigieron explicaciones sobre el destino de los 2.200 policías adicionales prometidos al arranque del periodo administrativo para robustecer la vigilancia preventiva en las veinte localidades bogotanas.

“Todos estamos de acuerdo en que a Bogotá le faltan policías y, de hecho, es la ciudad capital con menos uniformados. Tenemos 200 por cada 100.000 habitantes, mientras otras ciudades tienen 350. Por eso incluimos en el plan de desarrollo la propuesta de aumentar el pie de fuerza, con recursos propios del Distrito y apoyados por la Nación. El gobierno anterior duró un año en decirnos que no se iba a hacer. Eso nos llevó a buscar alternativas”, puntualizó Galán.

El alcalde aclaró que ampliar la planta policial escapa a la autonomía exclusiva del Distrito “y no se definirá de la noche a la mañana. Se lo pedí al presidente Abelardo de la Espriella, y creo que nos dará apoyo, pero seguramente el proceso comenzará el otro año”.

Mientras llegan nuevos patrulleros, la alcaldía despliega gestores del orden en focos complejos de convivencia para liberar uniformados de tareas relacionadas con espacio público, consumo de sustancias o riñas callejeras.

Por su parte, especialistas en seguridad urbana recomiendan priorizar labores de inteligencia, investigación criminal, mayor patrullaje policial y operatividad judicial eficaz en lugar de recurrir a intervenciones militares extraordinarias.

Galán recalcó también que su administración ejecuta una estrategia integral combinando seguridad con programas sociales contra el hambre, transferencias monetarias y oportunidades laborales para alejar a jóvenes del delito.

Al cierre del debate, el concejal Uscátegui instó al mandatario capitalino a suscribir compromisos concretos e inmediatos en materia de orden ciudadano antes de clausurar formalmente la sesión plenaria.

El alcalde reiteró su rechazo definitivo a la militarización luego de dialogar con el Gobierno Nacional, coincidiendo en que las condiciones actuales de seguridad no ameritan dicha figura constitucional excepcional.

“La información que tengo de la Nación es que no consideran que haya lugar a asistencia militar en Bogotá. El trabajo que se está haciendo hoy con las fuerzas militares es el adecuado y se debe fortalecer”, reafirmó.

Finalmente, el gobernante asumió el compromiso institucional de articular esfuerzos operativos con la Fiscalía para ejercer controles rigurosos contra el ingreso ilegal y porte de armas de fuego en Bogotá.

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