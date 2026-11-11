Un hombre de aproximadamente 30 años murió durante un operativo adelantado por unidades del Gaula de la Policía en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá. El caso ocurrió en medio de un procedimiento de seguridad y, hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente.

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La información fue divulgada inicialmente por el medio local Gato Noticias, que reportó el hecho como una noticia en desarrollo y señaló que se espera un pronunciamiento de las autoridades para conocer más detalles sobre lo sucedido.

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De acuerdo con el reporte preliminar de Gato Noticias, el procedimiento tuvo lugar en la calle 40 C Bis # 12, en la supermanzana 12 A de Kennedy, localidad octava de Bogotá.

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Según la información conocida, los uniformados del Gaula adelantaban un operativo en ese sector cuando abordaron al hombre. Al parecer, el ciudadano habría opuesto resistencia al requerimiento policial.

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En medio del procedimiento, los policías accionaron sus armas de fuego contra el hombre, quien murió en el lugar de los hechos. Por ahora, no se conocen las circunstancias exactas que desencadenaron los disparos ni se han entregado detalles sobre el motivo del operativo.

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Hasta el momento, la identidad del hombre no ha sido establecida públicamente. Tampoco se conocen detalles adicionales sobre sus antecedentes o las razones por las que fue requerido por los uniformados.

Se espera que el Gaula y la Policía Metropolitana de Bogotá entreguen información oficial que permita esclarecer las circunstancias del procedimiento y establecer qué ocurrió antes de que se produjera el desenlace fatal. El caso permanece en desarrollo, por lo que la información inicial podría ampliarse o actualizarse una vez las autoridades se pronuncien.

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