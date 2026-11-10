Adriana Betancourt, presentadora de RCN y paciente de diálisis, se encuentra en estado crítico tras llevar tres días hospitalizada en la Clínica Palermo de Bogotá sin recibir atención de un nefrólogo. La situación llegó a tal punto que en la madrugada del tercer día debió ser intubada para proteger sus pulmones, afectados por la retención de líquidos causada precisamente por la falta de diálisis.

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Su hermano Leonardo denunció la crisis en Caracol Radio, donde relató con detalle el deterioro progresivo de la salud de Adriana.

Según explicó el hermano de la presentadora en la misma entrevista, Adriana padece una peritonitis —infección potencialmente mortal— que se originó en el catéter peritoneal con el que se realiza diálisis en casa. Al no recibir el procedimiento durante su hospitalización, su cuerpo comenzó a acumular líquidos de forma alarmante.

“Empieza a retener líquidos causada por la no diálisis. ¿Qué pasa? Empieza a retener líquidos y adicional toda la medicina que le proporcionan es aún más líquidos, todo es intravenoso y cada vez retiene más al punto de inflamarse, pues casi ya no reconocerla”, describió Leonardo.

La familia incluso llevó los insumos de diálisis hasta la clínica, pero los médicos tratantes se negaron a autorizar el procedimiento argumentando que el catéter está infectado. Desde la unidad renal del Bosque, donde Adriana recibe su tratamiento habitual, señalaron que dializarla de forma continua ayudaría a limpiar la infección, pero esa decisión requiere la firma de un nefrólogo que nunca apareció.

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Ante la denuncia pública, los directivos de la Clínica Palermo respondieron. De acuerdo con Caracol Radio, el director médico Gerardo Burgos aseguró que Adriana sería trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos en un plazo de 20 minutos y que la institución sí cuenta con nefrólogo, aunque precisó que lo que la paciente requería en ese momento era atención de intensivistas.

¿Qué es la peritonitis y por qué es tan peligrosa en pacientes de diálisis?

La peritonitis es una infección grave de la membrana que recubre la cavidad abdominal y puede ser mortal si no se trata con rapidez. En pacientes que se dializan mediante catéter peritoneal, como es el caso de Adriana Betancourt, el riesgo de contraer esta infección es una complicación conocida y documentada que exige atención especializada inmediata.

¿Qué consecuencias tiene no recibir diálisis durante varios días?

Cuando un paciente con insuficiencia renal no recibe diálisis, el organismo acumula toxinas y líquidos que los riñones no pueden eliminar, lo que puede derivar en daño pulmonar, cardiovascular y neurológico. En el caso de Adriana, esa acumulación fue la causa directa de la entubación, según explicó su hermano Leonardo en Caracol Radio.

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