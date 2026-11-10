Por: El Espectador

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Durante el mes de octubre de 2066, el alcalde de Bogotá, independientemente de su línea política o experiencia, enfrentará un importante compromiso financiero heredado de decisiones tomadas cuarenta años atrás. Esta situación se deriva de la emisión de bonos de deuda pública interna realizada por la ciudad el 20 de octubre de este año, en la cual Bogotá obtuvo COP 1.498.988 millones, una cifra cercana a COP 1,5 billones, según los datos consignados ante la Superintendencia Financiera.

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Dicha emisión, que corresponde a la segunda que realiza la capital en este tipo de deuda, implica que inversionistas prestaron dinero a Bogotá a cambio de títulos, comprometiendo a la administración distrital al pago regular de intereses, así como a la devolución total del capital invertido cuando cada uno de los grupos de bonos llegue a su vencimiento. Es de señalar que esta operación no admite pagos parciales; es decir, el monto principal se reintegrará solo una vez se cumpla la fecha específica estipulada para cada subserie. El grupo cuyo capital vencerá en octubre de 2066 hace parte del tramo más extenso de esta obligación financiera, lo que asegura que varias administraciones venideras estarán involucradas en el cumplimiento de este compromiso, aunque la magnitud en pesos de la deuda definitiva aún es incierta debido a la variabilidad del valor del dinero a lo largo del tiempo.

Sobre el uso de los recursos, la información disponible y presentada ante la Superintendencia Financiera señala que la totalidad de los fondos será destinada a financiar proyectos de inversión previstos en los planes de desarrollo de Bogotá. Sin embargo, el informe respectivo no concreta el destino hacia obras específicas, situación que ha motivado debate público principalmente alrededor de las condiciones bajo las cuales se adquirió esta deuda y de sus potenciales repercusiones financieras futuras para la ciudad. Así, aunque la operación inyecta liquidez para la ejecución de planes de inversión, también plantea interrogantes sobre la gestión a largo plazo de los recursos y el impacto que tendrá sobre las administraciones venideras, ya que serán ellas, junto a los contribuyentes, quienes asumirán el repago del capital e intereses que comprometen a Bogotá hasta mediados del presente siglo.

¿Cuándo vence la deuda de la emisión de bonos de Bogotá y qué implica para futuros alcaldes?

El capital correspondiente a uno de los grupos de bonos emitidos el 20 de octubre de este año tendrá su vencimiento en octubre de 2066. Esto obligará a la administración distrital vigente en ese momento a asumir el pago total, involucrando a sucesivas gestiones que deberán prever en sus presupuestos dicho compromiso financiero largoplacista.

¿Para qué se usará el dinero obtenido en la segunda emisión de bonos de Bogotá?

De acuerdo con la información presentada ante la Superintendencia Financiera, los casi COP 1,5 billones recaudados serán empleados en proyectos de inversión definidos en los planes de desarrollo de Bogotá. No obstante, el informe asociado a esta emisión no detalla obras específicas que recibirán dichos recursos, lo que ha generado discusión sobre la transparencia y destino final del dinero.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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