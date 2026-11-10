Por: El Espectador

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La congestión vehicular en Bogotá sigue siendo una de las principales preocupaciones para sus habitantes, especialmente cuando se presentan obras de infraestructura en los corredores más transitados de la ciudad. Según información reportada por El Espectador, la movilidad del martes 10 de noviembre se ve fuertemente afectada debido tanto a la ejecución de estas obras como a la alta afluencia de vehículos habituales en la capital. Esta situación se vive con mayor intensidad en zonas como la avenida El Dorado, donde se registra flujo vehicular lento desde el aeropuerto El Dorado hasta la carrera 103, en sentido occidente - oriente.

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Con el fin de mitigar estos problemas y facilitar la circulación, las autoridades de tránsito han implementado la medida de ‘pico y placa’, que para la fecha mencionada restringe la circulación de vehículos particulares cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Esta limitación está vigente desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., abarcando prácticamente toda la jornada laboral y buscando desincentivar el uso masivo de vehículos en los horarios de mayor tráfico. Es importante resaltar que la medida también incluye a los taxis cuyas placas terminen en 3 y 4, una acción que pretende impactar de forma global el flujo vehicular en distintas franjas horarias.

En cuanto al transporte público, el sistema Transmilenio —principal opción de movilidad para millones de bogotanos— inició operación durante la jornada con normalidad, sin reportes de incidentes o retrasos para este martes. Transmilenio es clave para la movilidad urbana y su óptimo funcionamiento resulta esencial, especialmente en días en que el tráfico privado se incrementa debido a circunstancias extraordinarias como obras o cierres viales.

Por todo lo anterior, la recomendación de las autoridades es planear con anticipación las rutas y considerar alternativas como el uso de transporte público, rutas alternas o movilización fuera de los horarios más críticos. Mantenerse informado sobre el estado actual de las vías resulta fundamental, especialmente si usted necesita desplazarse por corredores afectados como la avenida El Dorado o en zonas de alto flujo.

Fuente: El Espectador. Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa la medida de pico y placa en Bogotá y cómo se aplica?

La medida de pico y placa es una restricción vehicular implementada en Bogotá para reducir la congestión del tráfico. Consiste en limitar la circulación de vehículos particulares según el último dígito de la placa, en días y horarios específicos. El 10 de noviembre, por ejemplo, los carros con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5 no pueden circular de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., y los taxis con placas finalizadas en 3 y 4 también tienen la restricción.

¿Cómo está operando Transmilenio en Bogotá hoy martes 10 de noviembre?

De acuerdo con El Espectador, Transmilenio inició su operación el martes 10 de noviembre de manera normal, sin reportes de anomalías en el servicio. Este sistema de transporte masivo es vital para los desplazamientos en la ciudad, especialmente en jornadas con alto flujo vehicular provocado por restricciones como el pico y placa y las obras en vías principales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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