Una mujer denunció las graves consecuencias que, según su testimonio, enfrenta desde que se sometió a una cirugía estética por la que pagó 38 millones de pesos en un consultorio del sector de Chicó Norte, en la localidad de Chapinero, al norte de Bogotá.

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En un informe de Citytv, la paciente relató que, después de la intervención, comenzó a presentar complicaciones en las heridas y terminó con cicatrices que, según afirmó, no tenía antes del procedimiento. El reporte también señaló que otras cinco mujeres habrían manifestado problemas de salud tras ser intervenidas por el mismo especialista.

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De acuerdo con el testimonio entregado al medio, el procedimiento incluyó una lipoescultura, explantación mamaria y transferencia de grasa a los glúteos.

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La mujer contó que, poco tiempo después de la operación, las suturas comenzaron a abrirse, por lo que regresó al consultorio para recibir atención. Sin embargo, aseguró que le solicitaron otros 200.000 pesos para volver a cerrar las heridas y que, pese a esa intervención, estas se abrieron nuevamente.

“Quedé sin ombligo. Me hizo la cirugía, me hizo dos remiendos más y estoy sin ombligo, con cicatrices en el abdomen y en mis senos; cicatrices que ni siquiera tenía y ahorita las tengo”, relató.

También recordó que, cuando preguntaba por lo que estaba ocurriendo con su ombligo, el médico supuestamente le respondía: “No pasa nada, eso se cierra solo”.

La denunciante afirmó que han pasado dos años desde la cirugía y que todavía enfrenta las consecuencias físicas de la intervención. Además, aseguró que no recibió una llamada del especialista para conocer su evolución o preguntarle por su estado de salud.

Durante la entrevista, la mujer explicó que conoció al cirujano a través de las redes sociales. Las fotografías de otras pacientes y los comentarios positivos que encontró en el perfil del profesional le generaron confianza y terminaron influyendo en su decisión.

“Me motivó mucho porque todo su perfil es de verdad. Hay unas mujeres muy lindas y el trabajo se veía súper impecable, entonces me dejé llevar por eso”, contó.

La paciente también reveló que tuvo que endeudarse para pagar los 38 millones de pesos que costó la intervención y que todavía continúa respondiendo por esa obligación económica.

A las dificultades financieras se sumaron las afectaciones emocionales. Según explicó, las cicatrices y los cambios en su cuerpo han impactado su autoestima y su vida personal. Incluso, aseguró que le resulta difícil mirarse al espejo y afrontar los comentarios de personas cercanas sobre el resultado de la cirugía.

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La mujer decidió contar su experiencia para advertir sobre los riesgos de tomar decisiones relacionadas con procedimientos estéticos basándose únicamente en fotografías, publicaciones o comentarios que aparecen en internet.

“Las redes sociales pueden engañarnos muchísimo. Por eso, mujeres, investiguen muy bien antes de tomar una decisión. No siempre lo más caro es lo mejor. Este cirujano cobra precios muy altos, pero no tiene calidad humana. Averigüen bien con quién se van a operar y revisen los comentarios”, recomendó.

El caso también pone sobre la mesa la importancia de verificar las credenciales del profesional, su especialidad y las condiciones del lugar donde se realizará cualquier intervención quirúrgica.

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