Amparo Grisales volvió a hablar sin rodeos sobre los procedimientos estéticos y, esta vez, puso el foco en las mujeres jóvenes que recurren a los rellenos faciales. Durante una entrevista con Gustavo Gómez, la actriz explicó por qué considera que algunos de estos tratamientos pueden tener consecuencias con el paso de los años.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Amparo Grisales no aguantó llanto en ‘Yo me llamo’ luego de que se divulgó doloroso caso personal)

En el fragmento, Grisales aseguró que su conocimiento del cuerpo humano le permite identificar cuándo una persona se ha hecho algún procedimiento en el rostro, incluso si la intervención parece discreta.

Acá, el fragmento de esa charla:

Lee También

“Por muy perfecta que sea la cirugía, no son perfectas y siempre se notan”, afirmó al referirse a las operaciones faciales. También expresó preocupación por las jóvenes que se aplican rellenos sin conocer, según su perspectiva, los efectos que podrían experimentar a largo plazo.

“Ellas no saben que cuando cumplan 40 o menos van a pagar la cuenta de cobro y ya no hay vuelta atrás”, dijo la actriz durante la conversación.

Amparo Grisales explicó por qué reconoce los procedimientos faciales

Durante la entrevista, Grisales relacionó su capacidad para identificar intervenciones estéticas con el conocimiento que asegura tener sobre la anatomía humana.

La actriz señaló que muchas personas desconocen aspectos básicos del funcionamiento del organismo y recordó que la piel es el órgano más grande del cuerpo. A partir de esa explicación, defendió la importancia de entender cómo funciona el cuerpo antes de tomar decisiones relacionadas con la apariencia física.

Sus comentarios surgieron en medio de una conversación sobre las miradas y preguntas que recibe por su aspecto, especialmente cuando otras personas intentan descubrir si se ha sometido a alguna cirugía.

Amparo Grisales recordó el ejercicio que practica desde joven

La actriz también explicó que el ejercicio ha sido una constante en su vida y lo relacionó con los hábitos que adquirió desde pequeña. Según contó, su mamá la motivó a practicar actividad física. Grisales recordó que hizo parte del equipo de baloncesto de Manizales y Caldas y que después integró el equipo de voleibol, antes de ser seleccionada para el equipo de Colombia.

La actriz mencionó esa trayectoria para explicar que el cuidado físico ha estado presente desde su juventud y no se limita a los procedimientos estéticos.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.