Por: Caracol Televisión

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María Alejandra López Pérez es la nueva Miss Universo Colombia 2026. La representante de Risaralda se quedó con el título tras una noche de competencia en la que las candidatas desfilaron en traje de baño y gala, presentaron sus discursos y respondieron las preguntas del jurado. Al final, López superó a las representantes de Medellín, Región Andina, Antioquia y Valle, quienes integraron el top 5 de finalistas.

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¿En qué reinados a participado María Alejandra López Pérez?

Su triunfo es resultado de una trayectoria que comenzó en 2013, cuando representó a Risaralda en el Concurso Nacional de Belleza y obtuvo el título de Primera Princesa. Ese mismo año ganó Reina Hispanoamericana, en Bolivia, y posteriormente fue coronada Miss Mundo Colombia en 2015. Su experiencia también incluye su participación en Miss Grand Colombia, certámenes en los que consiguió importantes resultados.

María Alejandra también había competido en anteriores ediciones de Miss Universe Colombia. En 2021 representó a Risaralda y terminó como primera finalista, consolidándose como una de las candidatas destacadas de esa edición. Años después, regresó al certamen con una trayectoria más amplia y el objetivo de alcanzar la corona nacional.

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Desde los primeros días de la competencia de 2026, su nombre comenzó a sonar entre las favoritas. Durante la concentración obtuvo reconocimientos como Miss Figura Bodytech y Miss Bulova Time, distinciones que reforzaron su presencia en el concurso. Finalmente, su paso por la pasarela y las distintas pruebas la llevó a conquistar el título y convertirse en la nueva representante de Colombia para el camino hacia Miss Universo.

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