Por: EL PILON SA

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Poncho Zuleta, reconocido cantante vallenato apodado el ‘Pulmón de Oro’, enfrenta actualmente un resfriado que lo obliga a permanecer en reposo durante tres días, según recomendación médica. El propio artista fue quien confirmó este estado de salud a través de sus redes sociales, donde explicó que se encuentra en su casa, acompañado de sus nietos y recibiendo el afecto de la familia. En sus palabras: “Por una gripa, mi médico me recomendó tres días de reposo y aquí estoy, juicioso, descansando en la tranquilidad de mi hogar”. Además, Zuleta aprovechó el espacio para agradecer los mensajes de apoyo enviados por sus admiradores, lo que ha reforzado su bienestar emocional en medio de la pausa obligada.

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De acuerdo con lo publicado en sus perfiles digitales, el descanso de Zuleta no implica un cese total de su actividad pública. Al contrario, el artista tiene agendada una próxima presentación en Estados Unidos junto a ‘Cocha’ Molina, reconocido acordeonero y compadre del cantante. El esperado evento está anunciado para el sábado 24 de octubre en Xantolo Night Club, localizado en Phoenix, Arizona. Allí, Poncho Zuleta promete ofrecer a sus seguidores una noche repleta de clásicos del vallenato tradicional, manteniendo la expectativa sobre su pronta recuperación para cumplir con este compromiso musical.

Durante los días de reposo, el artista también ha aprovechado el tiempo en casa para interactuar más activamente con su público. Zuleta les compartió que disfruta de la compañía de sus nietos y, en un tono relajado, solicitó recomendaciones de películas en la plataforma de Netflix, tras haber visto ya varios títulos protagonizados por Cantinflas. La conexión cercana con sus seguidores, aun en medio de un período de descanso, demuestra el lugar que sigue ocupando en la escena musical vallenata y la importancia de mantener el contacto con su audiencia, incluso a través de simples gestos como pedir sugerencias de entretenimiento.

Según lo expresado por el propio Poncho Zuleta en sus redes sociales, se espera que, al terminar el breve tiempo de reposo recomendado por su médico, el artista retome normalmente su agenda musical, especialmente las presentaciones previstas en territorio internacional, como la anunciada en Estados Unidos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué Poncho Zuleta está en reposo según recomendación médica?

Poncho Zuleta debe permanecer en reposo durante tres días debido a un cuadro gripal, siguiendo las recomendaciones de su médico. Según lo anunció el propio cantante vallenato en sus redes sociales, su estado de salud no reviste gravedad, pero se determinó que el descanso es necesario para su pronta recuperación.

¿Cuándo y dónde será la próxima presentación de Poncho Zuleta en Estados Unidos?

De acuerdo con la información compartida por Poncho Zuleta, su próxima presentación musical junto a ‘Cocha’ Molina está programada para el sábado 24 de octubre en el Xantolo Night Club, ubicado en Phoenix, Arizona, donde tiene previsto encontrarse con sus seguidores y ofrecer clásicos del vallenato.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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