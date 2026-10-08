Por: CENET

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La adaptación de ‘Cien años de soledad’ a formato de serie de televisión, producida por Netflix y basada en la obra de Gabriel García Márquez, marcó un hito económico y cultural en Colombia. De acuerdo con cifras entregadas por la propia compañía, el impacto total superó los $525.000 millones, considerando tanto el gasto directo de la producción como su efecto a través de la cadena de suministro. Esta cifra, que incluye el aporte al producto interno bruto (PIB), representó más del doble de la registrada tras la primera parte de la serie, evidenciando el poder de movilización del proyecto en distintas regiones del país.

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La serie se distinguió por aprovechar el talento y la infraestructura nacional en cada una de sus etapas. Según Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica en Netflix, la producción fue una demostración de cómo desde Colombia pueden contarse historias de talla mundial, con participación de artistas, técnicos y proveedores locales. La grabación, realizada principalmente en el departamento del Tolima donde se construyó el set que representó a Macondo, implicó la contratación de más de 850 personas y el uso de escenarios cuya extensión alcanzó los 560.000 metros cuadrados. Tan solo en la segunda parte, se añade, se levantaron sets de 16.623 metros cuadrados para las distintas eras narradas en la historia.

El impacto también se reflejó en sectores variados como la hotelería, que registró una demanda de 154.888 noches de alojamiento. Alrededor de 970 proveedores y negocios locales se beneficiaron de actividades relacionadas con construcción, escenografía, transporte, alimentación, efectos visuales, postproducción y servicios especializados. En la dimensión cultural se destaca la confección de 70.000 prendas de vestuario y la participación de 227 músicos en la elaboración de la banda sonora.

De acuerdo con Claudia Triana, directora general de Proimágenes Colombia, este tipo de proyectos, respaldados por incentivos estatales como el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA), legitima la capacidad del país para asumir producciones internacionales. El CINA corresponde a un descuento tributario del 35% sobre el gasto en servicios audiovisuales realizados en Colombia.

Paola Holguín, ministra de Cultura, subrayó el papel de los incentivos y del talento nacional en el posicionamiento del país en la industria audiovisual global. En igual sentido, Alexandra Falla, ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, resaltó cómo la adaptación de la obra de García Márquez no solo acercó la literatura a una audiencia mundial, sino que permitió fortalecer la industria colombiana y abrir oportunidades laborales y comerciales en el sector audiovisual. Según los datos citados, la serie figuró seis semanas entre los contenidos más vistos en Colombia y también se ubicó en el top 10 de varios países de la región.

La multimillonaria inversión, la generación de empleo y la participación de talento local en áreas como construcción, vestuario, música y guionizaron lo convierten en un referente del potencial económico, cultural y creativo que puede suscitar el sector audiovisual colombiano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue el impacto económico de la serie Cien años de soledad en Colombia?

La serie ‘Cien años de soledad’, según datos de Netflix, dejó un impacto económico superior a $525.000 millones en Colombia. Esta cifra contempla el gasto directo de la producción y el efecto sobre la cadena de suministro, incluyendo la generación de empleo, contratación de proveedores locales y dinamización de distintos sectores como hotelería, construcción, alimentación y servicios técnicos. Además, representa más del doble del impacto económico registrado tras la primera parte de la serie.

¿Qué es el Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) otorgado en Colombia?

El Certificado de Inversión Audiovisual (CINA) es un incentivo gestionado por el gobierno colombiano y administrado por Proimágenes Colombia, consistente en un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales realizados en el país. Este mecanismo busca atraer inversión extranjera en producciones audiovisuales, promoviendo el desarrollo de la industria nacional y el fortalecimiento de áreas como la producción, servicios profesionales y creación de empleo local.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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