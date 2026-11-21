Por: Mall y Retail

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Mall & Retail visitó Quora, uno de los proyectos de uso mixto más importantes del país, que contribuirá a consolidar el primer gran distrito del lujo de Bogotá. Su estructuración requirió la integración de 260 predios pertenecientes a 138 grupos de propietarios, distribuidos en tres manzanas de una de las zonas más exclusivas de la capital. Este complejo de renovación urbana dará origen a una nueva centralidad donde convergerán oficinas, vivienda, comercio, hotelería, cultura y espacios públicos, mediante un modelo arquitectónico abierto e integrado a la ciudad.

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Desarrollado por Cimento, Quora se ubica entre las calles 85 y 88 y las carreras 13A y 15, junto al parque El Virrey. Su inversión estimada asciende a $2,4 billones y contempla aproximadamente 330.000 m² de construcción, incluidos sótanos y áreas complementarias.

El proyecto tendrá dos torres corporativas con cerca de 59.000 m² de oficinas, dos torres residenciales con aproximadamente 45.000 m² y un componente de comercio y servicios de 40.000 m². Se sumarán un hotel y un teatro de artes escénicas con capacidad para 1.200 espectadores. Esta integración responde al concepto de ciudad de los 15 minutos, un modelo urbanístico que permite vivir, trabajar, comprar y acceder a servicios y actividades culturales a distancias caminables, reduciendo los desplazamientos y favoreciendo una mayor calidad de vida.

La comercialización de vivienda ofrece una primera señal de la aceptación del mercado. De los 202 apartamentos proyectados, en noviembre de 2026 solamente quedaban 14 disponibles, lo que representa 188 unidades comercializadas, equivalentes al 93,1 %. Por su parte, las oficinas registraban cerca del 80 % de avance en negociación, mientras que el componente comercial superaba el 43 %. Estos indicadores reflejan el interés de inversionistas, empresas y operadores antes de la entrada en funcionamiento del complejo, cuya apertura está prevista a partir de 2028.

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Uno de los objetivos estratégicos de Quora es atraer marcas internacionales de lujo que todavía no tienen presencia en Colombia, mediante una propuesta comercial exclusiva que contribuya a elevar el posicionamiento de Bogotá como destino de compras de alta gama. Su proximidad con Andino, El Retiro, Atlantis, la Zona T y las boutiques de la calle 82 permitirá extender este corredor hacia el parque El Virrey, conformando un ecosistema comercial con capacidad para atraer consumidores de alto poder adquisitivo y captar el interés de grandes firmas globales.

Esta visión encuentra referentes internacionales en la avenida Montaigne de París, la Quinta Avenida de Nueva York y el cuadrilátero de la moda de Milán, donde las boutiques de prestigio conviven con hoteles, restaurantes, espacios culturales y recorridos peatonales. Bajo este modelo, Bogotá podría evolucionar de una concentración de centros comerciales independientes hacia un distrito urbano integrado, en el que la complementariedad de establecimientos y experiencias favorezca una mayor circulación de visitantes, permanencia y oportunidades de negocio.

Esta transformación también plantea desafíos para los operadores existentes. Andino, El Retiro y Atlantis deberán continuar fortaleciendo su diferenciación, renovando sus propuestas comerciales y mejorando la conexión con el entorno urbano. La proximidad entre establecimientos puede generar beneficios colectivos al incrementar el atractivo del sector, aunque también intensificará la competencia por consumidores y arrendatarios. La oportunidad estará en ampliar el mercado del lujo en Colombia, incorporando nuevas categorías y operadores, en lugar de limitarse a redistribuir las ventas actuales.

La propuesta comercial de Quora combinará establecimientos orientados al consumo cotidiano con una oferta especializada de alto valor. Supermercados, restaurantes y servicios aprovecharán la demanda recurrente de residentes y trabajadores, mientras que el hotel y el teatro contribuirán a dinamizar el complejo durante las noches y los fines de semana.

La sostenibilidad constituye otro de los pilares del desarrollo. Quora contempla aproximadamente 18.400 m² de espacio público peatonal y 5.000 m² de áreas verdes permeables, especialmente relevantes en un sector caracterizado por la alta densidad constructiva y la limitada infiltración natural del suelo. Estas intervenciones permitirán incorporar vegetación, mejorar las condiciones ambientales y ofrecer nuevos lugares de encuentro para la comunidad. Durante la visita también se destacó el aprovechamiento de materiales provenientes de las demoliciones, como concreto, acero y vidrio, mediante procesos de reciclaje y reutilización dentro de la obra, en línea con los principios de economía circular.

Detrás de Quora se encuentra Cimento Inmuebles Comerciales, compañía creada en 2011 mediante una alianza entre el Grupo Amarilo de Colombia y Spectrum, desarrolladora guatemalteca vinculada al Grupo Pantaleón. Su estructura empresarial reúne la experiencia inmobiliaria de Amarilo, la participación de vehículos de inversión como Yellowstone Capital Partners y el conocimiento regional de Spectrum en desarrollo y administración de activos comerciales. Esta combinación de capacidades permite abordar proyectos de gran complejidad financiera, constructiva y operativa.

La trayectoria de esta asociación incluye los centros comerciales Fontanar, en Chía, y Arkadia, en Medellín, operados por Cimento. Por su parte, Spectrum ha desarrollado en Guatemala proyectos como Oakland Mall, Miraflores y Portales. Amarilo, de la mano de su fundador Roberto Moreno, cuenta con una extensa experiencia en vivienda y desarrollo urbano, con participación en iniciativas de gran escala como Lagos de Torca, al norte de Bogotá.

En Quora, estas competencias convergen para estructurar un complejo que supera el formato tradicional de centro comercial y apuesta por la integración de múltiples actividades inmobiliarias.

Para Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, “Quora plantea una nueva forma de construir centralidades en Bogotá. Su inversión, el avance de la comercialización y la diversidad de usos le otorgan el potencial para convertirse en un referente nacional del desarrollo inmobiliario y comercial”.

“Sin embargo, su mayor contribución podría estar más allá de las edificaciones: conectar el parque El Virrey con el corredor de la calle 82, fortalecer el posicionamiento internacional del distrito del lujo y ampliar la oferta cultural de la capital. El éxito de Quora no se medirá únicamente por los metros cuadrados entregados, sino por su capacidad para generar tráfico de calidad, ventas, empleo, valorización inmobiliaria y una experiencia urbana sostenible”.

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