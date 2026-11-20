Millones de conductores en Colombia podrían verse beneficiados por una investigación que puso bajo la lupa la operación de los sistemas de fotodetección en el país. De acuerdo con Semana, el caso involucra más de 7,5 millones de comparendos impuestos entre 2018 y 2024 por 37 organismos de tránsito.

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(Vea también: ¿Comparendos según el bolsillo? Se vendrían cambios en cobros y fotomultas para conductores)

El 19 de mayo de 2026, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte anunciaron investigaciones administrativas por posibles incumplimientos de requisitos técnicos y legales para operar las cámaras de fotodetección.

Según el balance oficial, 1.582.398 comparendos ya habían sido pagados y representaban recaudos superiores a 1,05 billones de pesos. Por otro lado, 5.832.906 sanciones que todavía estaban pendientes de pago debían ser revocadas de oficio por las autoridades correspondientes.

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La investigación se concentra, entre otros aspectos, en la falta del concepto de desempeño de la tecnología, expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito relacionado con la confiabilidad de los sistemas de detección.

Entre las ciudades con mayor número de comparendos bajo revisión aparecen:

Cali, con cerca de 2,7 millones

Medellín, con más de 717.000

Bogotá, con aproximadamente 294.000

Barranquilla, con más de 131.000.

Semana señala que los organismos investigados podrían tener que devolver los recursos recaudados si se establecen las irregularidades y también enfrentar sanciones económicas. Sin embargo, el proceso administrativo debe avanzar antes de determinar las responsabilidades correspondientes.

¿Quiénes podrían recuperar el dinero de las fotomultas?

La cifra de más de un billón de pesos ha despertado la expectativa de los conductores que pagaron comparendos impuestos por los sistemas cuestionados.

Sin embargo, hay una aclaración importante: el hecho de que una multa esté dentro del universo de comparendos revisados no significa que el dinero vaya a ser devuelto automáticamente.

Por eso, quienes consideren que una fotomulta fue impuesta irregularmente deben revisar las condiciones particulares de su comparendo y consultar ante el organismo de tránsito que lo expidió.

El abogado Ricardo Ruge, quien representa a ciudadanos afectados, recomendó en Semana verificar la fecha de imposición de la sanción, la autoridad responsable y la autorización que tenía el dispositivo de fotodetección en ese momento.

También señaló que deben revisarse aspectos como la señalización preventiva y la calibración de los equipos.

La recomendación es conservar el comparendo, el comprobante de pago y los documentos relacionados con la sanción. Si se encuentra una irregularidad, el ciudadano puede presentar una solicitud ante el organismo de tránsito correspondiente para que revise su caso y determine si procede alguna actuación o devolución.

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