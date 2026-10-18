Ciudadanos, gremios, universidades y autoridades territoriales quedaron habilitados para proponer modificaciones directas al Código Nacional de Tránsito mediante la iniciativa denominada “Código Justo que Salva Vidas”, lanzada por el Ministerio de Transporte como antesala al proyecto de reforma que el Gobierno radicará próximamente ante el Congreso de la República. El proceso busca recopilar planteamientos estructurados sobre los vacíos normativos y operativos que afectan la movilidad cotidiana en el país, centrando el debate en los cobros excesivos, los procedimientos administrativos y la seguridad vial.

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La convocatoria oficial contempla frentes específicos de revisión que abarcan desde el régimen de multas y sanciones hasta las fotodetecciones, las licencias de conducción, la revisión técnico-mecánica, las inmovilizaciones de vehículos y el funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit). Uno de los ejes centrales que la cartera pretende modificar es la proporcionalidad de las sanciones económicas, evaluando la capacidad real de pago de los infractores para evitar castigos desproporcionados, al tiempo que se busca robustecer la transparencia en la operación de las cámaras de fotomultas en el territorio nacional. Quedan excluidas de esta fase las iniciativas relativas al transporte público, limitando el ejercicio exclusivamente a las normas de tránsito.

Para garantizar una participación descentralizada, el Ministerio habilitó un formulario digital en su plataforma oficial donde los interesados deben detallar la norma a modificar, la problemática detectada y la justificación técnica de su propuesta. Adicionalmente, la entidad programó cuatro encuentros presenciales regionales: Bogotá inaugurará la agenda el 19 de octubre de 2026, seguida por Barranquilla el 22 de octubre, Cali el 26 de octubre y Medellín el cierre de las jornadas presenciales el próximo 3 de noviembre. Para asistir a estos espacios de concertación, es requisito indispensable haber registrado previamente las iniciativas en la web institucional.

Esta fase de participación ciudadana antecede la radicación del articulado definitivo en el Legislativo, configurando un canal inédito para que la academia, los gremios de transporte y la ciudadanía organizada incidan directamente en las reglas viales del país. Aunque los aportes no se convertirán de forma automática en mandatos legales, el Ministerio subrayó que el volumen y la calidad de las observaciones marcarán la hoja de ruta de una reforma estructural largamente reclamada por los conductores colombianos en los diferentes corredores viales nacionales.