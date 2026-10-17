Por: Mall y Retail

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Merco acaba de publicar la edición número 19 de Merco Empresas Colombia 2026, el estudio que evalúa la reputación corporativa de las 200 compañías más reconocidas del país en diferentes sectores económicos. Para esta medición se realizaron cerca de 83.000 encuestas y se consultaron 29 fuentes de información, consolidando al monitor como una de las principales referencias para evaluar la reputación y el liderazgo empresarial.

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En el ranking general, Bancolombia conservó el primer lugar, seguido por Alpina y Bavaria, mientras Grupo Sura ocupó la cuarta posición y Grupo Argos ascendió al quinto puesto.

A partir de esta clasificación, Mall & Retail identificó 22 empresas del sector retail con presencia comercial en centros comerciales, equivalentes al 11 % de las 200 compañías reconocidas.

La importancia de esta medición para la industria radica en que incorpora una dimensión complementaria a los indicadores comerciales tradicionales. Mientras las ventas, la productividad por metro cuadrado y la participación de mercado permiten evaluar el desempeño económico, la reputación refleja la percepción y el nivel de confianza que una empresa genera entre sus diferentes grupos de interés.

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Una reputación favorable puede fortalecer las relaciones con proveedores, facilitar la atracción de talento, consolidar la preferencia de los consumidores y respaldar las estrategias de expansión comercial.

Crepes & Waffles, Grupo Éxito, Juan Valdez, Arturo Calle y Natura encabezan la selección de las cinco compañías mejor posicionadas del retail. Sus resultados permiten identificar cómo la confianza, la experiencia del consumidor, la trayectoria empresarial y el posicionamiento de marca contribuyen a fortalecer la competitividad del comercio colombiano.

El top 10 del retail: seis empresas ascienden y cuatro retroceden

Entre las diez primeras compañías de retail identificadas por Mall & Retail, seis mejoraron sus posiciones frente a 2025 y cuatro retrocedieron. Grupo Éxito, Juan Valdez, Natura, Cencosud, Ara y D1 registraron avances, mientras Crepes & Waffles, Arturo Calle, Frisby y Falabella descendieron en la clasificación general.

Crepes & Waffles pasó del quinto al sexto lugar nacional, aunque conservó el liderazgo dentro de la selección de Mall & Retail. Grupo Éxito avanzó del noveno al octavo puesto y se mantuvo como la empresa mejor reputada en la categoría oficial de grandes superficies y retail. Por su parte, Juan Valdez ascendió del puesto 19 al 17, consolidándose entre las veinte compañías con mejor reputación corporativa de Colombia.

Arturo Calle retrocedió del puesto 24 al 26, pero conservó su presencia entre las treinta primeras empresas del país. Natura, por el contrario, avanzó del lugar 40 al 34, convirtiéndose en la quinta compañía mejor posicionada dentro de la selección del retail.

Frisby descendió de la posición 36 a la 48, después del importante avance registrado en 2025, mientras Falabella pasó del puesto 33 al 49. Estos movimientos demuestran que las posiciones reputacionales pueden cambiar de manera significativa entre un año y otro, incluso en compañías con amplio reconocimiento de marca.

Uno de los resultados más destacados fue el de Cencosud, operador de Jumbo y Metro, que ascendió del puesto 151 en 2025 al 68 en 2026, una mejora de 83 posiciones. Ara también registró un avance importante, al pasar del lugar 86 al 71, mientras D1 ascendió del puesto 75 al 73.

El desempeño de estas tres compañías merece especial atención. Mientras los operadores tradicionales buscan fortalecer su posicionamiento, las cadenas de descuento continúan ampliando su cobertura territorial. Según los indicadores de Mall & Retail, D1 cerró 2025 con 2.744 tiendas y Ara con 1.653 establecimientos.

Aunque sus avances en Merco reflejan una mejora relativa en el reconocimiento empresarial, no pueden atribuirse exclusivamente a su expansión comercial. La reputación también responde a factores relacionados con la calidad de la gestión, la confianza de los consumidores y las relaciones con los diferentes grupos de interés.

Las cinco empresas que lideran la reputación del Retail

1. Crepes & Waffles (puesto 6 en el ranking general): experiencia gastronómica y compromiso social. La compañía encabeza la selección de Mall & Retail y se mantiene entre las diez empresas con mejor reputación de Colombia. Su reconocimiento está relacionado con una propuesta gastronómica consistente, una identidad de marca diferenciada y una política de empleo femenino que forma parte de su cultura empresarial.

La combinación de experiencia de servicio, calidad y gestión del talento humano ha contribuido a construir una relación cercana con los consumidores. Su modelo demuestra cómo la experiencia comercial y el compromiso social pueden convertirse en atributos de diferenciación. A pesar de descender una posición, conserva un reconocimiento destacado dentro del panorama empresarial colombiano.

2. Grupo Éxito (puesto 8 general): trayectoria y confianza empresarial. Grupo Éxito ascendió al octavo lugar nacional y conservó el liderazgo en la categoría de grandes superficies y retail. Este resultado cobra especial importancia en un mercado donde las cadenas de descuento han transformado la competencia mediante estrategias de precios bajos, proximidad y expansión territorial.

En su comunicación sobre Merco 2026, la compañía destacó el compromiso de sus colaboradores y la confianza que depositan diariamente sus clientes, proveedores, aliados y comunidades, relacionando estos resultados con su propósito corporativo: Nutrimos de Oportunidades a Colombia.

Este enfoque evidencia que la reputación se construye mediante relaciones permanentes con los diferentes grupos de interés. Su liderazgo también demuestra que el reconocimiento empresarial no depende exclusivamente del número de establecimientos, las ventas o la participación de mercado.

3. Juan Valdez (puesto 17): una marca construida alrededor del origen colombiano. El ascenso de Juan Valdez al puesto 17 confirma la fortaleza de una propuesta comercial vinculada a la identidad y el reconocimiento del café colombiano.

Procafecol ha desarrollado un modelo que integra cafeterías, comercialización de productos empacados y expansión internacional. Su relación con los caficultores, el posicionamiento del producto colombiano y la experiencia de consumo constituyen elementos diferenciadores que han contribuido a fortalecer su reputación.

Para los centros comerciales, Juan Valdez representa además un operador que complementa la oferta gastronómica, genera nuevas ocasiones de consumo y contribuye a la permanencia de los visitantes.

4. Arturo Calle (puesto 26): consistencia comercial y reconocimiento de marca. Arturo Calle continúa siendo uno de los principales referentes del comercio nacional y conserva el liderazgo reputacional en la categoría de confección y marroquinería.

Su trayectoria empresarial, el reconocimiento de su fundador, el posicionamiento de calidad y la evolución de sus formatos comerciales han permitido construir una relación duradera con los consumidores.

En una categoría caracterizada por la creciente competencia de marcas internacionales, mantener una identidad empresarial reconocible representa una ventaja competitiva. Aunque descendió dos posiciones, Arturo Calle permanece entre las treinta compañías con mayor reputación del país, reflejando la fortaleza de una marca consolidada durante décadas.

5. Natura (puesto 34): sostenibilidad y propósito empresarial. Natura ascendió al puesto 34, consolidando una posición destacada dentro de la industria de belleza y cuidado personal.

Su reputación está asociada a una estrategia empresarial que incorpora la sostenibilidad, el uso responsable de recursos naturales, la innovación y las relaciones con sus redes de consultoras y consumidores.

Su modelo multicanal permite conectar estos atributos corporativos con diferentes experiencias de compra. El caso de Natura evidencia cómo los compromisos ambientales y sociales pueden contribuir al reconocimiento empresarial cuando forman parte de la estrategia y de la operación del negocio.

¿Qué representa la reputación para los centros comerciales?

Los resultados de Merco 2026 muestran que las marcas con mayor reconocimiento pueden aportar valor a los centros comerciales más allá de sus resultados en ventas. Su presencia contribuye al posicionamiento del establecimiento, fortalece la percepción de su mezcla comercial y puede respaldar la comercialización de nuevos proyectos.

Para los retailers, una reputación favorable también puede facilitar las relaciones con proveedores, atraer talento y fortalecer la confianza de inversionistas y aliados comerciales. Sin embargo, este reconocimiento debe evaluarse junto con indicadores como productividad por metro cuadrado, rentabilidad, tráfico generado y capacidad financiera.

El ranking evidencia, además, que existen diferentes modelos para construir reputación empresarial. Crepes & Waffles sobresale en gastronomía, Grupo Éxito en grandes superficies, Juan Valdez en cafeterías, Arturo Calle en moda y Natura en belleza. Cada compañía ha desarrollado atributos diferenciadores que contribuyen a su reconocimiento.

Para Mall & Retail, uno de los hallazgos más relevantes es que los operadores tradicionales conservan posiciones destacadas, mientras compañías como Cencosud, Ara, D1 y Dollarcity avanzan en la clasificación. Esta evolución plantea nuevos desafíos para las empresas que buscan convertir su crecimiento comercial en un reconocimiento corporativo sostenible.

De acuerdo con Leopoldo Vargas Brand, CEO de Mall & Retail, la reputación constituye un indicador estratégico que debe analizarse junto con las ventas, la productividad y el crecimiento comercial. Las empresas que logran mantener relaciones de confianza con consumidores, trabajadores, proveedores y aliados cuentan con un activo fundamental para competir en una industria cada vez más exigente.

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