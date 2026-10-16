El programa Mastercard Strive, impulsado directamente por el Centro para el Crecimiento Inclusivo de Mastercard, alcanzó en febrero de 2026 la meta de digitalización prevista para Colombia.

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Este hito estratégico se logró cinco meses antes de la fecha originalmente programada para julio, confirmando la efectividad de la tecnología útil, la presencia territorial y las alianzas clave.

A través de esta intervención coordinada, la iniciativa logró beneficiar y digitalizar a más de 100.000 micro y pequeñas empresas situadas en diversos municipios de la geografía nacional.

Mastercard Strive en Colombia nació con una premisa sencilla: para impulsar la digitalización y la salud financiera de las micro y pequeñas empresas, primero era necesario comprender cómo gestionan sus negocios en la práctica.

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A partir de la investigación de Mi Diario Financiero, el programa hizo visibles sus flujos de caja, la volatilidad de sus ingresos, sus necesidades de liquidez y las decisiones que toman cada día.

Esta evidencia orientó el diseño de soluciones más pertinentes y sentó las bases para una intervención que avanzó de la investigación al diseño y, finalmente, a la implementación en territorio.

Como resultado de este trabajo, Mastercard Strive en Colombia alcanzó un hito significativo: llegó a 110.705 micro y pequeñas empresas en el país, acercándolas a herramientas digitales y soluciones financieras que pueden contribuir al fortalecimiento de sus negocios.

“En Mastercard sabemos que las micro y pequeñas empresas son motores vitales para el desarrollo de la economía en el país. En un mundo bajo constante evolución, es esencial comprender a fondo las necesidades actuales del ecosistema emprendedor en Colombia y presentar soluciones innovadoras para impulsar su resiliencia, desarrollo y digitalización,” afirmó Federico Martínez, presidente de Mastercard para Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y Guyana.

La primera etapa del programa se centró en generar evidencia sobre la realidad financiera de las micro y pequeñas empresas.

A través de Mi Diario Financiero, se analizaron los ingresos, gastos, flujos de caja y necesidades de liquidez de los negocios.

La investigación permitió identificar barreras concretas para la adopción de herramientas financieras y digitales, y mostró que las soluciones funcionan mejor cuando son simples, útiles y responden a decisiones cotidianas.

En primer lugar, la información generada sirvió para tomar mejores decisiones en la gestión diaria.

Los registros financieros hicieron visible la dinámica real de los negocios y generaron información útil tanto para los empresarios —al ayudarles a ordenar sus finanzas y tomar decisiones más informadas— como para las entidades financieras interesadas en diseñar productos ajustados a sus flujos y necesidades.

Estos hallazgos se convirtieron en el punto de partida para probar nuevas formas de acompañar a las empresas y facilitar la adopción de soluciones digitales y financieras.

En segundo lugar, el programa convirtió la evidencia en soluciones mediante la aplicación de las ciencias del comportamiento.

Con el acompañamiento de Common Cents Lab, los aprendizajes de la investigación se tradujeron en intervenciones basadas en ciencias del comportamiento.

El trabajo permitió diseñar y probar productos y servicios financieros más flexibles a la realidad de las MYPES.

En tercer lugar, la iniciativa llevó cada uno de los aprendizajes directamente al territorio nacional.

Fundación Capital desarrolló una estrategia de intervención Tech–Touch que combinó canales digitales con acompañamiento en persona para lograr la adopción de soluciones financieras y digitales.

En esta estrategia los aliados en los territorios (66 entidades) fueron fundamentales para llegar a 30 de los 32 departamentos.

Los Agentes de Adopción Digital acompañaron de manera cercana a 44.422 MYPES, muchas de las cuales también incorporaron pagos digitales, canales de venta en línea o herramientas de control de inventarios.

La caracterización realizada evidencia trayectorias y sectores diversos, con un liderazgo mayoritario de mujeres y participación en edades que confirman que la digitalización no tiene edad: más de la mitad entre 26 y 45 años.

“En estos dos años, el programa Mastercard Strive Colombia demostró que, cuando las micro y pequeñas empresas acceden a herramientas digitales, información útil y conexiones con el ecosistema financiero, pueden fortalecer su resiliencia y crecer. Utilizando una estrategia Tech–Touch, llegamos a 110.705 negocios, de los cuales 47.680 comenzaron a utilizar herramientas y soluciones digitales y financieras. Desde Fundación Capital trabajamos para que más emprendedores tomen mejores decisiones y aprovechen las oportunidades de la economía digital”, señaló Veruschka Zilveti, directora Colombia y coordinadora de Operaciones Andinas de Fundación Capital.

La investigación de Mi Diario Financiero permitió conectar información real sobre la operación de los negocios con soluciones más pertinentes para las empresas y el sistema financiero.

“Mi Diario Financiero ha sido una pieza central de Mastercard Strive porque convierte los datos cotidianos de los pequeños negocios en valor para ambos lados del ecosistema. Los registros hacen visible la dinámica financiera real de las micro y pequeñas empresas: sus flujos de caja, la volatilidad de sus ingresos y sus necesidades de liquidez, ayudan a bancos y otras entidades a diseñar productos que respondan mejor a su operación. Al mismo tiempo, ofrecen a los empresarios una herramienta práctica para entender sus números, ordenar sus finanzas y tomar decisiones más informadas. Así, Mi Diario Financiero construye un puente entre las necesidades reales de los negocios y una oferta financiera más pertinente”, señaló Luz Magdalena Salas, vicepresidenta de ANIF.

Sobre esa base de evidencia, Common Cents Lab aplicó ciencias del comportamiento para transformar los hallazgos en soluciones financieras y digitales más fáciles de adoptar.

“Las micro y pequeñas empresas en Colombia necesitan soluciones financieras innovadoras que faciliten su digitalización, resiliencia y crecimiento. Con las ciencias del comportamiento y la evidencia rigurosa como pilares, Common cents Lab ha trabajado con más de 20 organizaciones financieras en el país para desarrollar soluciones que ayuden a las MYPES a enfrentar retos como la volatilidad de sus ingresos. Desde ofrecer flexibilidad en productos de crédito hasta motivar el registro de gastos e ingresos, diseñar mejores soluciones financieras es fundamental para sostener y potenciar el emprendimiento en Colombia”, afirmó Hans Frech La Rosa, investigador sénior en Ciencias del Comportamiento de Common cents Lab de la Universidad de Duke.

El éxito de esta intervención reafirma el papel determinante que juegan la innovación, la capacitación práctica y las alianzas público-privadas en la transformación productiva nacional.

El fortalecimiento del tejido empresarial colombiano avanza a paso firme mediante la integración efectiva de plataformas digitales acordes con la realidad territorial.

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