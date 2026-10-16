La cadena de comida rápida Presto llegó al final de su camino como negocio en marcha. Franquicias y Concesiones SAS, la sociedad detrás de la marca, le pidió formalmente a la Superintendencia de Sociedades que la liquide de manera definitiva, luego de que el proceso de reorganización al que se había acogido no pudo prosperar. La solicitud fue radicada el pasado 30 de septiembre, de acuerdo con información revelada en Blu Radio.

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La compañía reconoció ante la entidad de vigilancia que enfrenta serias dificultades para continuar operando y que no ha logrado cumplir con las obligaciones adquiridas con sus acreedores.

“Presto ya había pedido el salvavidas, ya se había acogido a un proceso de reorganización, y pues tristemente la reorganización no va a llegar a feliz término. Presto no puede continuar, le ha pedido a la Superintendencia de Sociedades que ya definitivamente la mande a liquidación, y eso es lo que va a ocurrir”, detalló Blu.

¿Por qué se acaba Presto en Colombia?

Con activos reportados por unos 46.000 millones de pesos, arrancará el proceso liquidatorio. En esa etapa, las autoridades valorarán los bienes de la empresa: los restaurantes, la marca y todo lo que sea susceptible de venta. El producto de esa liquidación se destinará al pago de las deudas, aunque no hay garantía de que alcance para cubrirlas en su totalidad.

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El orden de prioridad en el pago está establecido por la ley: primero cobran los trabajadores, luego el Gobierno nacional y los bancos, y al final de la fila quedan los proveedores, quienes también resultarán afectados por el cierre definitivo de la cadena.

Sin embargo, no todo está perdido. Esa emisora detalla que existe una posibilidad: “Lo que pasó con Almacenes La 14, se necesita que aparezca un inversionista interesado en quedarse con la compañía y que aparezca una solución para ponerla en marcha. Pero si eso no ocurre, Presto se liquida y desaparece”.

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