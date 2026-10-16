La Confederación Cauchera Colombiana (Confecaucho) alertó sobre la pérdida de empleos y la reducción de la participación de la industria nacional del caucho y el calzado en el mercado colombiano.

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Según el gremio, más de 300.000 puestos de trabajo se han perdido durante la última década, debido al cierre de micro y pequeñas empresas y a las dificultades que enfrenta la producción local.

La organización atribuye parte de esta situación a la competencia de productos importados de bajo costo, especialmente aquellos elaborados con caucho sintético asiático.

Actualmente, la producción nacional formal representa el 35 % del mercado interno, mientras que el 65 % restante corresponde a importaciones y oferta informal.

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Ante este panorama, Confecaucho propone fortalecer el uso de caucho natural colombiano en la fabricación de suelas y otros componentes del calzado.

La iniciativa busca conectar a los productores agrícolas con la industria manufacturera y generar oportunidades laborales en regiones como Meta, Caquetá, Córdoba y Antioquia.

Colombia cuenta con más de 60.000 hectáreas sembradas de caucho y produce cerca de 25.000 toneladas de caucho seco al año, aunque depende de importaciones para cubrir el 65 % de su demanda interna.

El gremio también destacó que las exportaciones de calzado alcanzaron los US$11,7 millones entre enero y abril de 2026. Por ello, pidió impulsar el consumo de productos nacionales para fortalecer el empleo, la producción agrícola y la sostenibilidad ambiental.

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