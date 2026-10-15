Arturo Calle denunció que están comercializando bolsos con el nombre de su marca por 33.000 pesos y advirtió sobre el uso no autorizado de su identidad comercial en productos ofrecidos a través de canales digitales.

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En una entrevista con Caracol Radio, el empresario señaló que la situación hace parte de un problema más amplio relacionado con las compras internacionales, la subfacturación y las condiciones bajo las cuales ingresan mercancías al país.

La denuncia pone el foco en un asunto distinto al de los precios bajos: la posible comercialización de artículos que utilizan el nombre de una compañía sin que necesariamente sean productos originales o autorizados por ella.

Calle pidió que se adopten medidas para controlar estas prácticas y sostuvo que la situación afecta a los empresarios que producen y comercializan sus mercancías dentro del marco legal colombiano.

Arturo Calle alertó por productos que utilizan su nombre

Durante la entrevista, el empresario se refirió a la venta de bolsos que llevan el nombre de Arturo Calle por un precio de $33.000. Según su denuncia, estos productos estarían utilizando la marca sin autorización.

“Yo entiendo que para mucha gente pues los favorece, pero tenemos que entender que por otro lado hay un daño muy grande”, manifestó en la emisora.

La diferencia entre un artículo original y uno que utiliza una marca sin permiso es fundamental para los consumidores. La apariencia, el nombre o la imagen comercial de una compañía no garantizan por sí solos que un producto sea auténtico.

En este caso, Calle no identificó en el fragmento de la entrevista una plataforma específica en la que se ofrecieran los bolsos ni presentó enlaces a publicaciones concretas.

El empresario también habló de productos importados que llegan a Colombia mediante aplicaciones digitales y cuestionó las condiciones tributarias que, en su opinión, favorecen a algunos vendedores frente a los comerciantes nacionales.

El empresario pidió medidas contra la subfacturación

Otro de los puntos que Calle puso sobre la mesa fue la subfacturación de mercancías importadas. Según explicó, algunos productos pueden declararse por un valor inferior al que realmente costaron, lo que podría afectar el cálculo de los tributos correspondientes.

El empresario puso como ejemplo una mercancía comprada por 30 dólares que termina facturada por 10, 5 o 15 dólares. A su juicio, estas prácticas contribuyen a crear una competencia desigual frente a los negocios que pagan sus impuestos y cumplen las obligaciones aduaneras.

Por esa razón, pidió revisar los mecanismos de control y garantizar que los productos que ingresan al país cumplan las normas vigentes.

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