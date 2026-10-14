Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El salario mínimo en Colombia para 2027 está aún por definirse, aunque ya existen varias proyecciones que ofrecen una idea de cuánto podría incrementarse el ingreso básico de los trabajadores. De acuerdo con estimaciones citadas por El Nuevo Día, se analizan tres posibles escenarios de incremento para el próximo año, con aumentos que oscilan entre el 6,29 % y el 10 %. Estas proyecciones parten del salario mínimo vigente en 2026, que es de $1.750.905 mensuales, y buscan anticipar las posibles sumas que recibirían quienes devengan este salario antes de los descuentos legales obligatorios.

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Según el análisis, si el ajuste fuera del 6,29 %, el salario mínimo ascendería a $1.861.037, lo que representaría un aumento de $110.132 mensuales. En caso de que el incremento alcance el 8 %, el sueldo quedaría en $1.890.977, es decir, $140.072 adicionales cada mes. Finalmente, una subida del 10 % llevaría el salario mínimo a $1.925.996, agregando $175.091 por mes al ingreso actual. El primer escenario toma como punto de partida la inflación reportada en septiembre de 2026, mientras que las otras dos opciones consideran aumentos superiores, contemplando distintos factores económicos. Sin embargo, El Nuevo Día subraya que aún no existe un porcentaje definitivo aprobado, ya que la decisión final se tomará tras las discusiones correspondientes al cierre de 2026.

Esto significa que el valor final dependerá no solo de la inflación, sino también de los acuerdos entre empleadores, trabajadores y el gobierno en la mesa de negociación. Es importante destacar que el monto publicado solo refleja la base salarial y no incluye los descuentos obligatorios para salud y pensión, equivalentes al 4 % sobre el sueldo por cada componente. Así, el incremento neto real que llegará a la cuenta de cada trabajador será menor a la cifra bruta presentada en las proyecciones.

Con los descuentos legales, el aumento efectivo sería de aproximadamente $101.000 mensuales para el escenario del 6,29 % y de unos $129.000 si el ajuste es del 8 %. Si la subida llega al 10 %, el incremento neto se elevaría a cerca de $161.000, sin tener en cuenta otras deducciones particulares. Por otro lado, el auxilio de transporte, que actualmente es de $249.095 mensuales, es un beneficio aparte cuyo incremento también está sujeto a discusión. Una proyección del 8 % ubicaría este auxilio en $269.023, lo que implicaría $19.928 adicionales al mes para quienes tengan derecho a recibirlo. Si se suman el aumento neto del salario mínimo y del auxilio de transporte para 2027, bajo esta hipótesis el trabajador podría obtener una mejora conjunta de $148.794 mensuales. No obstante, ambas cifras continúan en veremos hasta que se expidan las decisiones y acuerdos oficiales hacia el cierre de 2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto podría aumentar el salario mínimo en Colombia en 2027?

De acuerdo con proyecciones presentadas por El Nuevo Día, el salario mínimo en Colombia para 2027 podría incrementarse entre un 6,29 % y un 10 %, dependiendo de las discusiones finales y de la inflación registrada en septiembre de 2026. El aumento definitivo aún no ha sido fijado, ya que las negociaciones correspondientes se realizarán a finales de 2026.

¿Cómo se calcula el aumento real para un trabajador después de descuentos?

El cálculo del incremento efectivo para el trabajador exige descontar los aportes obligatorios a salud y pensión, que corresponden a un 4 % del salario mínimo en cada caso. Por esta razón, la suma neta adicional que recibe el trabajador es inferior a la variación bruta proyectada. Así, por ejemplo, ante un aumento del 8 %, el incremento disponible para el trabajador sería de alrededor de $129.000 mensuales, sin contar otras deducciones particulares.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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