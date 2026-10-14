Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

El conflicto armado en Colombia continúa generando impactos significativos y duraderos en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes, principalmente a través de ataques y el uso militar de escuelas. Así lo confirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a El Espectador, al detallar que, en los últimos tres años, se han verificado 163 casos que atentan contra los derechos fundamentales de la infancia, especialmente el acceso a la educación. Estos hechos, verificados por Unicef, se distribuyen entre ataques directos y el uso militar de instituciones educativas.

Sigue a PULZO en Discover

Entre julio de 2023 y julio de 2026, Unicef identificó 70 ataques, entre los que se evidencian daños en 31 escuelas, 24 amenazas contra maestros y 11 casos de agresión directa contra docentes. Cauca, Arauca y Norte de Santander lideran la estadística de departamentos con mayor incidencia de este tipo de violencia, sumando en total 79 casos. Otros departamentos como Chocó, Antioquia, Nariño, Putumayo, Meta, Valle del Cauca, Caquetá, Guaviare, Huila, Bolívar, Cesar, Córdoba, Risaralda y Vaupés también han sido escenario de estos hechos, según la información de Unicef obtenida por El Espectador.

Además de los ataques, Unicef ha documentado 92 eventos de utilización militar de escuelas, principalmente en Arauca, Chocó, Cauca, Norte de Santander y Antioquia. Estas instituciones han sido transformadas en cuarteles, depósitos de armamento, puestos de mando, e incluso escenarios para propaganda y reclutamiento, dejando a su paso profundas afectaciones en la vida escolar y comunitaria. Según Unicef, cerca de 21.700 menores se han visto afectados de manera directa por estas acciones, lo que refleja la gravedad de la situación.

La entidad manifestó su “gran preocupación por el aumento de las graves violaciones que se cometen contra la niñez, y contra bienes civiles como las escuelas, en el marco del conflicto armado en Colombia”. También recordó, de acuerdo con el derecho nacional e internacional, la obligación de proteger los centros educativos y bienes civiles en todo momento. Frente a esta situación, Unicef hizo un llamado urgente a todas las partes del conflicto para cesar los ataques y solicitó la implementación de acciones de protección en las regiones más vulnerables.

Paola Franchi, jefa del área de protección de la niñez en Unicef Colombia, enfatizó el daño múltiple y duradero que ocasiona la violencia contra escuelas y maestros, afectando no solo la educación, sino también derechos como la protección, el juego, la participación y el desarrollo de aptitudes. Franchi resaltó la importancia de acelerar la ejecución del plan de acción nacional relativo a la Declaración sobre Escuelas Seguras, instando a que las escuelas sean respetadas y protegidas sin excepción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por ataques a escuelas según Unicef?

De acuerdo con Unicef, los departamentos con mayor número de ataques y uso militar de escuelas son Cauca, Arauca y Norte de Santander, seguidos por Chocó y Antioquia. Estas regiones concentran la mayor parte de los 163 casos verificados, lo que evidencia la presencia y persistencia del conflicto armado en dichos territorios.

¿Qué es la Declaración sobre Escuelas Seguras y cuál es su importancia en Colombia?

La Declaración sobre Escuelas Seguras es un compromiso internacional que busca proteger los centros educativos en contextos de conflicto armado. Su aplicación en Colombia es clave, ya que garantiza la protección del derecho a la educación y la seguridad de los niños, niñas y adolescentes, evitando que las escuelas sean usadas para fines militares o atacadas por grupos armados.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.