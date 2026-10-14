Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Verónica Alcocer reapareció este miércoles 14 de octubre de 2026 en la opinión pública luego de que su exasesora, Eva Ferrer, la señalara de estar involucrada en supuestos hechos ilícitos conectados con viajes a Venezuela. Las acusaciones se conocieron a través de una entrevista publicada por la revista Semana, donde Ferrer habló de un presunto transporte de drogas hacia ese país utilizando aeronaves oficiales y del posible regreso de sumas millonarias a Colombia, llegando a mencionar el monto de 2,5 millones de dólares. Ante la gravedad y repercusión de estas declaraciones, Alcocer procedió a presentar un derecho de petición dirigido a la Fiscalía General de la Nación, con el objetivo de obtener información sobre posibles actuaciones judiciales derivadas de lo divulgado el pasado 9 de octubre.

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En el documento, Alcocer rechazó de manera directa los señalamientos de Ferrer, argumentando que estaban fundamentados en relatos de terceros y no en hechos presenciados personalmente. Expresó públicamente su disposición plena para cooperar con las autoridades, resaltando su interés en "que se esclarezcan con absoluta rigurosidad" los hechos ventilados por los medios.

Frente al asunto de los viajes a Venezuela, la exprimera dama puntualizó que, durante el tiempo en que desempeñó labores protocolarias, viajó únicamente en dos ocasiones a ese país. Detalló que el primer viaje fue el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación oficial, y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro. Alcocer fue enfática al afirmar: “No realicé ningún otro desplazamiento a ese país, ni siquiera a título personal.” Asimismo, manifestó que dichos viajes cuentan con registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual de acceso público, elementos con los cuales, según ella, se puede verificar plenamente tanto las actividades como los asistentes.

Por otra parte, Alcocer pidió a la Fiscalía General de la Nación que informe si existe una nueva investigación penal en su contra con motivo de las afirmaciones presentadas el 9 de octubre, solicitando datos específicos sobre número de radicación y despacho a cargo, en caso de haberla. Además, recordó que ya había acudido antes a esa entidad por señalamientos anteriores y mencionó que su equipo jurídico continúa recopilando información para ponerla a disposición de las autoridades. Será esa institución la responsable de verificar el fundamento de las acusaciones y cualquier posible responsabilidad derivada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos viajes hizo Verónica Alcocer a Venezuela durante su periodo como primera dama?

De acuerdo con la propia Verónica Alcocer, solo realizó dos viajes a Venezuela mientras cumplía funciones protocolares en calidad de primera dama. Según su declaración formal y los registros institucionales disponibles, el primero de ellos fue el 31 de enero de 2023, como integrante de una delegación oficial, y el segundo, el 18 de noviembre de 2023, acompañando al entonces presidente Gustavo Petro.

¿Cuáles son las acusaciones que Eva Ferrer hizo contra Verónica Alcocer y cómo las respondió ella?

Eva Ferrer, quien trabajó como asesora para Alcocer, la acusó en una entrevista con la revista Semana de haber participado en supuestos traslados de drogas hacia Venezuela en aviones oficiales y del retorno de sumas de dinero a Colombia, específicamente 2,5 millones de dólares. Alcocer calificó estas afirmaciones como infundadas, aclarando que están basadas en relatos indirectos y no en hechos comprobados, y reiteró su disposición para cooperar con la justicia para esclarecer estos señalamientos.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.