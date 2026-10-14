Por: El Espectador

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Verónica Alcocer, exprimera dama de Colombia, solicitó a la fiscal general Luz Adriana Camargo que se le informe si existe alguna indagación nueva o investigación en su contra luego de las declaraciones hechas por Eva Ferrer. En el documento enviado, Alcocer expresó: "Reitero mi plena disposición para colaborar con la Fiscalía General de la Nación." La petición detalla que actualmente hay una investigación abierta por parte de la Dirección Especializada contra la Corrupción de la Fiscalía, motivada por otras afirmaciones anteriores de Ferrer, quien se desempeñó como asesora en la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente como consejera en el Gobierno.

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El derecho de petición, fechado el 13 de octubre, manifiesta el interés de Alcocer por aclarar las acusaciones en su contra. Según el documento, ella fue primera dama y realizó dos viajes oficiales a Venezuela; el primero el 31 de enero de 2023 como parte de una delegación y el segundo el 18 de noviembre de 2023, acompañando al presidente de la República. Alcocer aseguró que no realizó otros desplazamientos, ni siquiera personales, y sostiene que existen registros institucionales, agendas oficiales y material audiovisual que respaldan sus declaraciones.

Alcocer expresó confianza en que comparar estos documentos y los testimonios de los participantes de los viajes permitirá desvirtuar las acusaciones y dejar en claro que no participó en conductas irregulares. La relevancia de la petición surgió luego de que la Procuraduría General de la Nación citara a Eva Ferrer para dar información sobre los presuntos actos de corrupción que mencionó públicamente, señalando la implicación de varios servidores públicos en el caso. Según El Espectador, también deberán declarar otras figuras relacionadas con el Gobierno, como Carmen Caballero, Angie Rodríguez (exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Dapre), Concepción Baracaldo (exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF), Guillermo Reyes (exministro de Transporte) e Ingrid Carolina Plata Navas.

Las declaraciones de Ferrer fueron hechas en una entrevista con la revista Semana, en la que señaló a Alcocer de supuestamente aprovechar su cargo para actividades ilícitas entre Colombia y Venezuela, como transporte de drogas, armas y dinero, y de influir en la asignación de cargos y contratos estatales. También mencionó potenciales financistas no reportados de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Tras la publicación de la entrevista, el expresidente Petro acusó al medio de difamación y anunció una denuncia legal, solicitando una rectificación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué declaró Eva Ferrer sobre Verónica Alcocer y cuáles fueron las consecuencias?

Eva Ferrer, exasesora y exconsejera del Gobierno, aseguró en una entrevista con la revista Semana que Verónica Alcocer habría utilizado su cargo como primera dama para transportar drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela, además de intervenir en la asignación de cargos estatales. Estas declaraciones derivaron en distintas citaciones judiciales tanto para Ferrer como para otros exfuncionarios y motivaron acciones legales por parte de la familia Petro Alcocer.

¿Qué es el Dapre y por qué está relacionado con este caso?

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, conocido por la sigla Dapre, es un organismo encargado de apoyar la gestión administrativa y política de la Presidencia. En este caso, la exdirectora de esa entidad, Angie Rodríguez, fue citada a declarar como parte de la indagación sobre las denuncias de corrupción mencionadas por Ferrer.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.