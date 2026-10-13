Por: El Espectador

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La Procuraduría General de la Nación citó este martes 13 de octubre a la ciudadana española Eva Ferrer para que rinda declaración bajo juramento tras sus acusaciones públicas contra la exprimera dama de Colombia, Verónica Alcocer. De acuerdo con información divulgada por El Espectador, Ferrer deberá detallar lo que señaló recientemente en medios de comunicación sobre presuntos actos de corrupción en los que, al parecer, estarían involucrados servidores públicos de alto nivel.

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La citación de Ferrer no se da de manera aislada. Junto con ella, el órgano de control también llamó a declarar a varias figuras públicas, entre quienes se encuentran Carmen Caballero; Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); Concepción Baracaldo, exdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); el exministro de Transporte Guillermo Reyes; e Ingrid Carolina Plata Navas, quien trabajó en la Casa de Nariño y mantiene vínculos cercanos con la familia del presidente Gustavo Petro y de Verónica Alcocer, según El Espectador. Todas estas diligencias hacen parte de una investigación en curso iniciada por la Procuraduría, que ya había tomado fuerza luego de denuncias divulgadas por la revista Semana sobre supuestas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

Eva Ferrer, conocida por haber sido asesora de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de Gustavo Petro y posteriormente consejera del gobierno, apareció en una entrevista publicada el 10 de octubre donde sostuvo que la entonces primera dama habría hecho uso de su posición para viajar con drogas, armas y grandes cantidades de dinero entre Colombia y Venezuela. Ferrer afirmó que en enero de 2023, Verónica Alcocer habría regresado de Venezuela ingresando una suma superior a dos millones de dólares, según lo relatado tanto por ella como por un colaborador identificado como Manel Grau.

Ferrer aseguró también que estos viajes no fueron un hecho aislado y describió cómo supuestamente existieron múltiples vuelos oficiales y confidenciales, con la participación directa o conocimiento de personas como Carolina Plata. Adicionalmente, señaló que otras figuras vinculadas al entorno político de Gustavo Petro, entre ellas Danilo Romero, podrían haber participado en el ocultamiento de fondos desviados con fines electorales, presuntamente dirigidos a apoyar la campaña de Mario Fernández Alcocer en Sucre, en el año 2023. En su testimonio, Ferrer mencionó además a supuestos financiadores de la campaña presidencial de Petro, tales como Diego Marín Buitrago, alias "Papá Pitufo", y Euclides Torres, quienes habrían aportado dinero en efectivo que, de acuerdo con ella, no fue reportado oficialmente.

Al cierre, El Espectador reportó que la Fiscalía General de la Nación también investiga el caso y ha solicitado la declaración de Eva Ferrer, quien no se ha presentado ni ha aportado pruebas hasta el momento. Todas estas afirmaciones, según los medios citados, permanecen bajo proceso de verificación judicial y disciplinaria.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las acusaciones de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer y otros funcionarios?

Eva Ferrer ha denunciado que Verónica Alcocer supuestamente utilizó su cargo de primera dama para realizar viajes oficiales en los que habría transportado drogas, armas y dinero entre Colombia y Venezuela. Además, Ferrer implicó a funcionarios y personas cercanas al entorno presidencial en el manejo confidencial de estos viajes y en el ocultamiento de capitales con fines políticos. Estas aseveraciones también involucran a presuntos financiadores de campañas políticas.

¿Qué significa "Dapre" y por qué es relevante en esta investigación?

"Dapre" corresponde al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, una entidad encargada de la gestión administrativa y de apoyo a la Presidencia. En esta investigación, el cargo es relevante porque una de sus exdirectoras, Angie Rodríguez, ha sido citada a declarar, debido a su posible conocimiento sobre las presuntas irregularidades señaladas por Eva Ferrer.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.