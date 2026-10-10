Por: El Espectador

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Este fin de semana, un nuevo episodio de debate político se encendió en Colombia debido a unas controversiales declaraciones sobre presuntos casos de corrupción en el gobierno del expresidente Gustavo Petro. La polémica surgió a raíz de la entrevista concedida a Semana por Eva Ferrer, quien se desempeñó como consejera para la Reconciliación durante esa administración. Ferrer indicó que Verónica Alcocer, exprimera dama, habría encabezado una estructura de acciones ilícitas de gran alcance, involucrando supuestos nexos incluso con Venezuela.

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Frente a estas afirmaciones, distintos sectores del escenario político colombiano demandaron respuestas claras sobre los hechos. El propio Gustavo Petro rechazó de plano la existencia de corrupción durante su presidencia, postura que ha sido continuamente desmentida y debatida por sectores hoy alineados con el oficialismo. Las declaraciones de Ferrer han movilizado voces críticas y pedidos de investigación tanto entre la oposición como en las filas del gobierno.

Uno de los señalamientos más tajantes provino del senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, quien consideró que Alcocer "debería terminar presa" y aseguró que "Estados Unidos ya le tiene la ficha" tanto a la exprimera dama como al propio Petro, insinuando efectos judiciales comparables a los del gobierno de Nicolás Maduro. A su vez, en el oficialismo, el senador Christian Garcés pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo y a la Policía iniciar averiguaciones formales. Según Garcés, las denuncias de Ferrer, referidas al “presunto transporte de droga a Venezuela en avión oficial, ingreso de dos millones y medio de dólares y tráfico de armas en su entorno”, hacen necesaria una actuación inmediata de la justicia.

El debate se extendió a otras colectividades. Andrés Forero criticó el silencio del Pacto Histórico —la coalición petrista— ante las acusaciones de lavado de activos y tráfico de drogas y armas supuestamente cometidas por Alcocer, reclamando una respuesta de la bancada opositora. Desde la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), el presidente Abelardo de la Espriella señaló que la Inspección General y organismos de contrainteligencia investigarán el papel del personal vinculado a los equipos de aviación involucrados en CATAM, con posibles sanciones inmediatas.

Representantes como Daniel Briceño y Guillermo Blanco también compararon el caso con otros episodios recientes, subrayando las diferencias entre viajes con recursos propios y supuestas actividades ilícitas usando bienes del Estado. En medio de la controversia, los señalados optaron por negar rotundamente las acusaciones, mientras el tema sigue creciendo y generando expectativas sobre lo que pueda descubrir la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué denuncias hizo Eva Ferrer contra Verónica Alcocer en el gobierno de Gustavo Petro?

Eva Ferrer, quien fue consejera para la Reconciliación en el gobierno de Gustavo Petro, afirmó en una entrevista con Semana que Verónica Alcocer, exprimera dama, habría liderado un esquema de actividades ilegales. Entre los señalamientos más graves se encuentran el posible transporte de drogas a Venezuela utilizando aviones oficiales, la entrada de dos millones y medio de dólares y el tráfico de armas desde su entorno inmediato, hechos que diversos sectores políticos han exigido que sean aclarados judicialmente.

¿Qué es la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) y cuál es su función en este caso?

La Fuerza Aérea Colombiana (FAC) es la entidad militar encargada de la defensa del espacio aéreo de Colombia. En este contexto, el presidente Abelardo de la Espriella indicó que la FAC, mediante su Inspección General y organismos de contrainteligencia, adelantaría investigaciones para verificar la posible participación de personal actual y pasado en las denuncias relacionadas con el uso de aviones oficiales en acciones presuntamente ilegales.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.