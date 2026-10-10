La exasesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el gobierno de Gustavo Petro, relató un supuesto enfrentamiento entre Armando Benedetti y el empresario catalán Manel Grau, en una entrevista con Vicky Dávila para la revista Semana.

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Durante la conversación, Dávila le preguntó a Ferrer si Benedetti había desempeñado algún papel en los hechos que estaba relatando. La entrevistada respondió que tenía conocimiento de un episodio en el que el político y Grau habrían protagonizado una fuerte discusión frente a Petro.

Sin embargo, la propia entrevistada aclaró que desconocía cuáles eran los negocios que habrían originado el supuesto enfrentamiento.

Ferrer también aseguró que, cuando llegó el Gobierno, Alcocer no quería tener relación con Benedetti. Según su versión, la entonces primera dama habría tenido un papel en las decisiones que afectaron la permanencia del político en determinados cargos.

Acá, ese momento de la entrevista:

Verónica Alcocer habría vetado a Armando Benedetti

En otro momento de la conversación, Ferrer afirmó que Alcocer habría vetado a Benedetti desde el comienzo del Gobierno. La entrevistada relacionó esa supuesta oposición con la salida del político de determinados espacios de poder y su posterior paso por la diplomacia.

“Quien lo vetó, desde el día uno en que se llega al Gobierno, fue Verónica. Eso es seguro”, sostuvo Ferrer.

La trayectoria pública de Benedetti incluye su paso por la Embajada de Colombia en Venezuela y su posterior representación diplomática ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En febrero de 2025 regresó al Gobierno de Petro como jefe de gabinete.

La entrevistada también sugirió que la relación entre Alcocer y Benedetti se habría deteriorado por asuntos relacionados con Agmeth Escaf. Sin embargo, en el fragmento no aportó pruebas que permitan establecer de manera independiente las razones de ese supuesto distanciamiento.

Agmeth Escaf y María Antonia Pardo también aparecieron en el relato

La conversación avanzó hacia las diferencias entre Benedetti, Agmeth Escaf y María Antonia Pardo, exesposa del congresista.

Según Ferrer, Escaf le habría atribuido a Benedetti la mala imagen pública que, en su opinión, tenían tanto él como Pardo. La exasesora también contó que Escaf acusaba al político de conspirar y de difundir mentiras sobre su entorno.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.