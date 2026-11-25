La toma de rehenes en el almacén Éxito de La Castellana, en Cartagena, terminó con el rescate de todas las personas que permanecían secuestradas. El presidente Abelardo de la Espriella entregó la noticia a la 1:30 de la madrugada de este miércoles 25 de noviembre, tras la intervención de las autoridades.

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Desde Cartagena, el mandatario informó que el procedimiento fue una operación conjunta y destacó el resultado de la acción de la Fuerza Pública. “A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito de La Castellana. Esta operación fue absolutamente impecable”, manifestó.

De la Espriella también confirmó que uno de los responsables murió durante el procedimiento y que otras cuatro personas fueron capturadas. Según explicó, antes de ingresar al establecimiento se les ofreció a los delincuentes la posibilidad de entregarse y permitir la liberación de los rehenes, pero no aceptaron.

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“Autoricé ese operativo. Uno de los bandidos fue dado de baja. Se les dio la oportunidad de que se entregaran y liberaran a los rehenes, rechazaron esa oportunidad y actuamos con contundencia”, afirmó el presidente.

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Operativo puso fin a la toma de rehenes en Cartagena

La intervención se produjo después de varias horas de tensión en el establecimiento, donde trabajadores y clientes permanecían bajo el poder de hombres armados. Durante la emergencia, las autoridades desplegaron unidades especializadas y mantuvieron acordonados los alrededores del supermercado.

El ingreso de las Fuerzas Especiales permitió tomar el control de la cafetería, uno de los espacios donde se encontraban personas retenidas. Posteriormente, los ciudadanos fueron evacuados y recibidos en el exterior del almacén.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.