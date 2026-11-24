Por: El Espectador

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El Gobierno Nacional confirmó un ataque terrorista contra dos torres de energía ubicadas en el departamento de Nariño durante la noche de este martes, 24 de noviembre. Este atentado generó un apagón masivo que afectó extensas zonas del suroccidente del país. De acuerdo con el comunicado oficial, las dos torres afectadas formaban parte de circuitos conectados a una subestación eléctrica, cuya interrupción bloqueó el enlace con el Sistema Interconectado Nacional. Esta situación dejó sin servicio de energía a los departamentos de Nariño, Putumayo, el sur de Cauca, el sur de Huila y Caquetá. Las empresas encargadas de la distribución eléctrica informaron que, tras varias horas, la energía ha ido restableciéndose de manera gradual en las zonas afectadas.

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El presidente Abelardo de la Espriella reaccionó rápidamente y ordenó la evaluación integral de los hechos. La tarea quedó bajo la responsabilidad de la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y del ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, quienes deben coordinar acciones para esclarecer lo sucedido y prevenir hechos similares en el futuro. Según el Gobierno, este atentado hace parte de la reacción de grupos terroristas frente a la ofensiva militar que adelanta el Ejecutivo, en busca de restablecer el orden y la seguridad en el territorio nacional.

El comunicado oficial enfatizó: "Estos actos criminales constituyen la respuesta de los grupos terroristas a la ofensiva contundente que el Gobierno Nacional viene adelantando para restablecer el orden y la seguridad en el territorio. En consecuencia, el presidente ha ordenado la inmediata implementación de un plan especial de defensa y protección de la infraestructura eléctrica y de gas del país". Además, por medio de su cuenta en la red social X, el presidente reiteró su compromiso con la seguridad nacional y afirmó que no permitirá que actos de terrorismo vulneren a la población ni debiliten al Estado.

Este ataque en el sector El Remolino de Tamaniego, Nariño, se suma a recientes hechos de violencia, como la explosión de un carro bomba frente a la gobernación del Meta y el secuestro de 15 personas en Cartagena. Ante esto, el ministro de Defensa, general Jorge Mora, anunció que la Fuerza Pública desplegará todas sus capacidades para investigar y encontrar a los responsables. Mora subrayó que el compromiso del Gobierno es actuar con toda la determinación para proteger a la ciudadanía y los servicios públicos esenciales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se produjo el apagón masivo en el suroccidente de Colombia?

El apagón masivo en el suroccidente colombiano fue consecuencia de un ataque terrorista contra dos torres de energía en Nariño, lo cual interrumpió la conexión con el Sistema Interconectado Nacional y afectó la prestación del servicio en varios departamentos, según información oficial del Gobierno Nacional.

¿Qué acciones adelantó el Gobierno tras los atentados contra la infraestructura eléctrica?

Tras los atentados, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó una evaluación integral de lo ocurrido, la coordinación de un plan especial para proteger la infraestructura eléctrica y de gas, y el despliegue de la Fuerza Pública bajo la dirección del Ministerio de Defensa, según confirmó el comunicado del Gobierno.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.