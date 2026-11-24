La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) presentó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella una propuesta de ajuste fiscal por $48,8 billones entre 2027 y 2030, equivalente a $12,2 billones anuales.

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La iniciativa, expuesta por la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, busca contribuir a la recuperación de las finanzas públicas mediante mayores aportes empresariales y medidas para reducir el gasto estatal.

El principal componente contempla mantener el impuesto de renta empresarial en 35 % hasta 2030, aplazando hasta 2031 la reducción al 31 %. Esta decisión representaría $34,1 billones.

Adicionalmente, la Andi propone aportes graduales de los empleadores al sistema de salud por $14,7 billones, dirigidos a trabajadores con salarios superiores a cuatro mínimos. Según el gremio, el 91 % de los trabajadores gana menos de ese umbral.

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La propuesta también incluye fusionar o eliminar entidades estatales, revisar subsidios como el del ACPM, evaluar la venta de activos de la Nación y combatir la evasión y el contrabando.

En materia de protección al consumidor, la Andi pidió evitar el IVA sobre productos de la canasta familiar y planes voluntarios de salud. Además, solicitó ampliar a 30 años la estabilidad jurídica para las inversiones.

El gremio aclaró que el esfuerzo planteado no depende únicamente de nuevos ingresos, sino también de recortes al gasto público y medidas que protejan el empleo formal, el consumo y la inversión. Los $48,8 billones son una propuesta y no recursos ya recaudados.

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