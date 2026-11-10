La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) eligió a Luz Stella Murgas como su nueva presidenta, tras una decisión de la Junta de Dirección General, que recibió el informe de la comisión encargada de buscar y evaluar a los candidatos para ocupar el cargo.

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El proceso de selección estuvo orientado a identificar un perfil que respondiera a las necesidades institucionales de la organización y del empresariado colombiano.

Con su llegada, Murgas asumirá la representación del sector privado y tendrá importantes desafíos relacionados con el crecimiento económico y el desarrollo empresarial del país.

Entre sus principales retos estará fortalecer la competitividad de Colombia, impulsar la productividad, promover la inversión y contribuir a la generación de empleo formal.

También deberá defender principios como la institucionalidad, la libertad de empresa y el desarrollo sostenible.

Su gestión estará enfocada, además, en fortalecer el diálogo democrático y la articulación entre el Gobierno y el sector privado, con el propósito de construir una agenda económica, social y empresarial que contribuya al desarrollo nacional.

La nueva presidenta también tendrá la responsabilidad de promover la inclusión social y consolidar el papel de las empresas como motor del crecimiento económico.

Su nombramiento se produce en un contexto en el que el empresariado enfrenta desafíos relacionados con la competitividad, la inversión y las condiciones para generar empleo formal en Colombia.

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