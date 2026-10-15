Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Rock al Parque cumple 30 años y, en su aniversario, el festival muestra avances en sostenibilidad ambiental gracias a la labor conjunta entre el Instituto Distrital de las Artes - Idartes y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Esta articulación aparece reflejada en Visión Circular ANDI, una iniciativa orientada a la gestión eficiente de envases y empaques bajo la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que implica que los productores deben responsabilizarse por el destino final de sus envases, desde el momento en que el consumidor desecha el producto. De acuerdo con Idartes, el objetivo primordial es reforzar la gestión ambiental de los festivales y fomentar prácticas responsables entre organizadores, equipos y público en general.

Sigue a PULZO en Discover

Parte central de este esfuerzo es la estrategia EcoFestivales, vinculada a la Línea de Sostenibilidad del Idartes. Mediante esta estrategia, se busca transformar el modo en que los Festivales al Parque abordan el manejo de residuos. Una de las herramientas clave es EcoCrew, un equipo encargado de guiar tanto a los asistentes como a las personas que trabajan en el festival para separar adecuadamente en la fuente los residuos y disponerlos correctamente. Esta tarea se apoya con la existencia de EcoPuntos y acciones pedagógicas, que buscan sensibilizar sobre el rol fundamental de cada participante en la economía circular.

Además, la Visión Circular ANDI impulsa el fortalecimiento de la gestión y la trazabilidad de todos los materiales aprovechables recogidos durante el festival, siguiéndolos desde su separación y posterior entrega a los gestores de residuos, hasta su transformación para reincorporarlos en las cadenas productivas. Este proceso, según la información oficial de Idartes y ANDI, asegura que los materiales que puedan ser reciclados realmente lo sean, y no terminen en vertederos, lo que favorece la economía circular y la protección ambiental.

En estos 30 años de historia, Rock al Parque no solo se consolida como un referente musical en Colombia, sino también como ejemplo de cómo la cooperación entre ciudadanía, instituciones, recicladores y empresas puede generar un cambio positivo en la cultura ambiental y la corresponsabilidad sobre los residuos generados en eventos masivos.

¿Cómo promueve Rock al Parque la corresponsabilidad ambiental entre asistentes y organizadores?

Rock al Parque fomenta la corresponsabilidad ambiental mediante alianzas con Idartes, ANDI y la implementación de estrategias como EcoFestivales y equipos pedagógicos como EcoCrew. Estas iniciativas buscan involucrar activamente a asistentes y organizadores en la correcta separación y disposición de residuos, impulsando la economía circular en todos los niveles del evento.

¿Qué es la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y cómo se aplica en Rock al Parque?

La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) es un enfoque por el cual los productores asumen el compromiso por el destino final de los envases y empaques que ponen en el mercado. En Rock al Parque, esta responsabilidad se traduce en la trazabilidad de los residuos, asegurando su recuperación y posterior reincorporación en procesos productivos, según lo mencionado por ANDI y Idartes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z