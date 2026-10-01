El Gobierno reaccionó a la renuncia de Bruce Mac Master como presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), luego de que el dirigente anunciara su salida tras más de una década al frente del gremio.

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(Vea también: “Se lo buscó”: Petro arremete contra Bruce Mac Master y se regodea luego de su salida de la Andi)

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió a la decisión y aseguró que se trata de un asunto interno de la organización empresarial.

La declaración se produjo después de que Mac Master comunicara su renuncia mediante una carta dirigida a la Junta de Dirección General de la organización.

Rodrigo Lara habló del diálogo entre Gobierno y empresarios

Aunque evitó pronunciarse sobre las razones específicas que llevaron a Mac Master a dejar el cargo, Lara destacó la importancia de que exista comunicación entre el Ejecutivo y los gremios empresariales.

“Los gremios son espacios de interlocución entre los sectores empresariales y Gobierno, y entre más fluya y más fácil sea esa comunicación, mejor para los dos lados”, afirmó el ministro.

La declaración ocurre después de varias semanas de tensiones entre la Andi y el Gobierno de Abelardo de la Espriella, en medio de diferencias públicas sobre distintos asuntos económicos y empresariales.

Mac Master había sido ratificado como presidente de la Andi el pasado 9 de septiembre, pero menos de un mes después anunció su salida.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.