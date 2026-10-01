Por: El Espectador

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La historia del festival Rock al Parque inició con la unión de tres figuras clave para la ciudad de Bogotá: Mario Duarte, vocalista de La Derecha; Julio Correal, empresario y publicista; y Bertha Quintero, quien era en ese momento subdirectora de Fomento del Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). De acuerdo con relatos recogidos por medios oficiales de la Alcaldía de Bogotá, Duarte y Correal dedicaron varios días a construir la idea de un evento gratuito que diera visibilidad a los jóvenes músicos locales. El respaldo institucional de Bertha Quintero desde el IDCT, bajo la administración del entonces alcalde Antanas Mockus, permitió que la propuesta avanzara y se concretara, marcando así el nacimiento del festival.

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La primera edición, que tuvo lugar del 26 al 29 de mayo de 1995, reunió más de 120 bandas en convocatoria, de las cuales 43 fueron seleccionadas. Entre las agrupaciones nacionales destacadas estuvieron Aterciopelados, La Derecha, Morfonia, 1280 Almas y Catedral, junto a dos grupos internacionales invitados: Fobia de México y Seguridad Social de España. Se calcula que 80.000 personas asistieron a los conciertos de esa edición, que coincidió además con la llegada de la cadena MTV a Latinoamérica y la visibilización de bandas en español, impulsadas por movimientos como “Rock en tu idioma”.

La organización corrió a cargo de Julio Correal, quien un par de años antes había gestionado la visita de Guns N’ Roses a Colombia. Correal describe el ambiente musical de la época como limitado y disperso, lo que motivó la creación de un espacio propio para que las bandas locales pudieran tener escenario. Otro nombre importante fue Bertha Quintero, que garantizó el aval institucional desde el IDCT y el financiamiento público, estableciendo un esquema que posteriormente evolucionó hacia lo que hoy es el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).

A diferencia de la versión actual, la primera edición se realizó en cuatro sedes: estadio Olaya Herrera, teatro al aire libre La Media Torta, Parque Simón Bolívar y Plaza de Toros La Santamaría. Esta última, al cobrar entrada, fue excluida después de 1995 para mantener la gratuidad. Con el tiempo, el festival consolidó su actividad en el Parque Simón Bolívar. Figuras como Héctor Mora, periodista y gestor cultural, y Ángel Perea Escobar, musicólogo y presentador, dejaron huella en el cubrimiento, análisis y documentación del evento.

El festival marcó el inicio de una política de festivales gratuitos en Bogotá. Su crecimiento lo llevó de los 80.000 asistentes iniciales a superar las 300.000 personas en sus ediciones más recientes, con una programación cada vez más diversa y mayor presencia internacional. Rock al Parque mantiene así la esencia gratuita y abierta de sus orígenes, mientras refleja la transformación del panorama musical en Bogotá.

¿Cómo surgió la idea original de Rock al Parque y quiénes fueron sus creadores?

La iniciativa nació del encuentro entre Mario Duarte, Julio Correal y Bertha Quintero. Duarte y Correal elaboraron la propuesta, y Quintero, desde su posición en el Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT), la avaló para convertirla en una realidad respaldada institucionalmente, según fuentes de la Alcaldía de Bogotá.

¿Por qué Rock al Parque se consolidó en el Parque Simón Bolívar y cómo ha cambiado su formato?

Inicialmente, el festival se realizó en cuatro locaciones, pero la gratuidad total se alcanzó solo tras la exclusión de la Plaza de Toros. La concentración en el Parque Simón Bolívar, a partir de 2004, facilitó la organización y permitió un mayor crecimiento en público y bandas, manteniendo el carácter gratuito del evento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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