Se conoció que la tercera parte de ‘Betty, la fea’ contará con los protagonistas originales (Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello), pero también con nuevos actores, como la actriz que hará de hija de Beatriz y Armando.

(Vea también: Actriz de Caracol será la hija de ‘Betty, la fea’ y Don Armando en nueva serie)

Asimismo, personajes queridos del ‘Cuartel de las feas’ o el popular Fredy no harán parte de la producción, y estaba la duda si Nicolás Mora aparecería.

A Mario Duarte le hicieron una pregunta sobre el tema, en ‘Bravíssimo’, pero él aseguró que no podía hablar al respecto.

“No puedo hablar del asunto. Firmé un contrato y me lo tienen prohibido. Y lo peor de todo es que no sé si el contrato es sí o no, no puedo decir. Es un contrato para no hablar”, dijo Duarte, al que el personaje le cambió la vida.