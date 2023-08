‘Biasso’ como también es conocido en la industria de la televisión, es un hombre de 41 años que lleva más de 12 años casado con su pareja. Sin embargo, dice él, ella era su amor platónico.

“Ana empezó desde muy chiquita a actuar. Me acuerdo mucho de una novela que se llamó ‘El fiscal’. Creo que fue su primera novela. Yo la veía y decía: ‘Qué niña más hermosa’. Yo pensaba ¿uno cómo va a llegar allá? Eso es muy lejano”, recordó en ‘Bravíssimo’, programa en el que ella participó con un mensaje.

Sin embargo, admite “no era el único de esa generación porque muchos estaban pendientes de ella desde empezó a presentar y estaba en las pantallas. Es que e muy linda”, dice.

Biassini es uno de los tres participantes de ‘Masterchef’ que tiene una pareja que es actriz y en el programa de cocina poco habla de ella, pero sí demuestra estar muy enamorado.

En esta conversación habló mucho de su familia, pues actualmente tiene dos hijas con Ana María.

Pasaron 10 años desde que él la veía a ella como una figura de la televisión, hasta que un día se la encontró para hacer una obra de teatro. Sin embargo, algo no tan positivo es que ella tenía pareja.

“Llegó el novio a recogerla, pero ella ya estaba terminando esa relación”, dice sobre ese momento en el que él empezó a ver una luz. Además asegura, él era un hombre enamoradizo y siempre le gustaron las relaciones serias.

Para su fortuna, ambos tenían mucho contacto en la obra. “En el escenario, mi personaje tenía que conquistar al de ella en la obra y era una comedia. Yo me voy a la porra con mis cosas en escena y me gustaba hacerla reír porque su sonrisa es lo que a mí me saca de todo. Ahí nació todo, en un escenario de teatro. De hecho íbamos a una parte del escenario y nos dábamos un besito. Los besitos fueron tras bambalinas, literalmente”, recordó Biassini.

Actualmente, él es uno de los hombres que participa del programa de cocina. Sus platos y su forma de ser han llamado la atención de los televidentes, pero lo que más ha sorprendido fue su beso con Adrián Parada y su persona de ‘Biassina’, la prima boyacense, que estuvo en el capítulo del sábado 11 de agosto.

