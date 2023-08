Mientras se dedica a las labores del hogar y a la crianza de sus hijos, en especial de Mateo, que nació en diciembre de 2021, Cristina Hurtado hace eventuales apariciones en medios y programas. Pero la del 8 de agosto de 2023 fue especial por muchas razones y por lo que dijo.

(Lea también: Carlos Calero: edad, de dónde es, esposa, hijos y más del presentador de ‘Yo me llamo’)

La presentadora reconoció que era especial el regreso al Canal RCN, en donde se hizo conocer por participar en ‘Protagonistas de Novela’ y después se quedó trabajando allí como presentadora de entretenimiento. Pero lejos de hablar como si estuviera en actitud de periodista o trabajadora, sus palabras fueron más relajadas y algunas no tuvieron el filtro que se esperaría para un programa de la mañana.

En el programa le preguntaron a Cristina sobre los gustos en hombres y si tiene algún “amor platónico”, a pesar de que todos saben que tiene una relación sólida y firme con el actor y presentador Jossé Narváez. Y Hurtado no se cohibió para responder, iniciando con el recuerdo y lo que le inspira su esposo:

“Jossé, ese es (un amor) realizado. Pero sabes cuándo se convierte en platónico, cuando lo veo cantando en su show y digo: – ¡Qué hombre, qué tipo tan hermoso, se ve divino! -. Me pasa y me gusta que me pase”