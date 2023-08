La presentadora es muy recordada en el país por ser una de las caras del famoso programa de moda ‘Estilo RCN’, el cual era emitido de lunes a viernes después del noticiero del mediodía.

Sin embargo, cuando dicho programa salió del aire, se perdió el rastro de Lina Polanía, quien llegó al Canal RCN muy joven y después de 7 años trabajando allí decidió darle otro rumbo a su vida.

Qué pasó con Lina Polanía, expresentadora de ‘Estilo RCN’

Durante una entrevista en el programa ‘Buen día, Colombia’, la presentadora contó que decidió irse a Estados Unidos por “amor”, pero que empezar su carrera de cero no fue una tarea fácil, pues reveló que duró cerca de 2 años buscando trabajo.

De hecho, Polanía fue más allá y explicó que durante este tiempo de incertidumbre decidió sacar una licencia para vender propiedades mientras le salía algún empleo relacionado con periodismo o medios de comunicación.

“Vendí propiedades, saqué mi licencia porque no me podía quedar en la casa esperando. Todo esto pasó porque necesitaba madurar, aprender cosas. Es dificilísimo cuando no te conoce nadie, cuando no sabes hacer algo y necesitas aprender. Eso te lleva a actuar de otra manera, a aceptar otras cosas y priorizar temas”, dijo.

Sin embargo, el futuro le tenía una buena recompenza a Lina, quien después de tanto esfuerzo logró engancharse en lo que más le gusta: la presentación y la moda.

Incluso, la comunicadora contó que fue gracias a ‘Estilo RCN’ que, sin planearlo, se volvió una experta en moda, aspecto por el que es reconocida en EE. UU.

“En ‘Estilo RCN’ me hice experta en moda sin querer queriendo, la moda me ha perseguido toda la vida y hasta ahora caigo en la cuenta. ‘Estilo RCN’ era el referente de moda en Colombia, entré sin saber nada, ni leer un teleprónter… Me gané un concurso a los 20 años y después de 7 años estando en el canal salí como una profesional, una persona reconocida“, precisó.

Cabe destacar que hoy en día Lina Polanía, además de ser una experta en moda, es empresaria y productora de televisión, pues hace tres años creó su propio programa llamado ‘Girls O’clock’.