Fue un episodio atípico el de este domingo en ‘Bravíssimo’, ya que las risas se alejaron por unos minutos por cuenta de la despedida de uno de los presentadores del programa.

Y es que, al final de la emisión, Sandra Mazuera, Mónica Molano y Marcelo Cezán se pararon del sofá de las entrevistas para despedir al imitador George Pinzón, quien le dijo adiós al canal Citytv luego de más de 4 años de trabajo.

(Vea también: “Te ves horrible”: actriz de ‘Ana de nadie’, a Marcelo Cezán, por su peinado juvenil)

“Hoy ‘Bravíssimo’ quiere homenajear a uno de los miembros más importantes de esta familia, un hombre que nos ha contagiado de alegría, que nos ha cautivado con su carisma y que nos ha enseñado a ver el lado más bello de la vida”, mencionaron en el programa.

Y agregaron: “A partir del martes empiezas un nuevo ciclo, deseamos que cumplas los sueños que te mereces, eres un hombre tremendamente talentoso, sabemos que te esperan grandes cosas. Recuerda que siempre harás parte de esta familia”.

Marcelo Cezán y lás lágrimas en ‘Bravíssimo’ por despedida

Uno de los más afectados con la salida del presentador y humorista fue Marcelo Cezán, quien, antes de finalizar la transmisión, le dedicó unas emotivas palabras a Pinzón.

Con lágrimas, el presentador le deseó éxitos a su colega y señaló que le ‘quitaron un brazo’, aunque no mencionó a qué empresa se va el imitador.

“Es una mezcla de emociones, nos da tristeza que te vayas, pero en el fondo me siento contento, feliz, porque llamaste la atención de otros lugares. Arrancas una etapa en la que auguramos éxito, bendiciones y prosperidad. Esta siempre será tu casa. Me han quitado un brazo…”, dijo.

Lee También

Finalmente, George Pinzón, con la voz entrecortada, les agradeció a los televidentes, a sus compañeros y al canal por abrirle las puertas y permitirle potenciar sus talentos.

“Esto no es solamente mío, es de las personas que ya no están, de todo el equipo técnico, del público en casa que me recibió con los brazos abiertos. Gracias a todos, los amo“, precisó.