Claudia Bahamón tiene más de 4,9 millones de seguidores en Instagram y fue allí en donde destapó algunos secretos de la cocina de ‘Masterchef celebrity’.

A través de la dinámica de la ‘caja de las preguntas’, la reconocida presentadora huilense respondió las inquietudes frecuentes que tienen los televidentes sobre lo que pasa detrás de cámaras del concurso del Canal RCN.

Qué hacen con la comida que sobra en ‘Masterchef’, según Claudia Bahamón

Y es que, para muchas personas resulta curioso saber lo que pasa con la comida que preparan los participantes de ‘Masterchef’, pues en los capítulos es evidente que los jurados apenas prueban una parte de las recetas que presentan los famosos.

Así pues, Bahamón explicó que en la mayoría de las ocasiones los platos quedan “desocupados”, ya que siempre hay un concursante que se come lo que queda; sin embargo, la presentadora dio a entender que cuando esto no ocurre, la comida pasa al alguien de la producción, es decir, no se bota.

“Muchas veces el plato queda casi desocupado, pero si no, eso termina alguien comiéndoselo jajaja”, escribió.

La también modelo contó por qué los concursantes no se llevan los platos a las estaciones una vez se los muestran a los chefs, argumentando que está prohibido con el objetivo de mantener el orden en la grabación y evitar conflictos con los jurados.

“Porque se vuelve un desastre la grabación todos metiendo la cuchara. Es una manera de mantener el orden… Si por alguna razón el chef dice que está salado, y luego uno de atrás lo prueba y dice que no le parece, empieza una discusión que no se debe permitir, pues el chef tiene siempre la última palabra”, precisó.

Finalmente, Bahamón, quien se recupera de un quebranto de salud, detalló que son muy pocos los platos que prueba, ya que “no tiene el estómago de los chefs” y prefiere evitar inconvenientes.

“La verdad es que si quiero probar le pido permiso al chef y seguro me deja. Pero acá entre nos, no tengo el estómago de los chefs para comer tanto y que no caiga mal. Así que prefiero evitar al máximo“, concluyó.

Vale recordar que los ingredientes que no se usan en ‘Masterchef’ son donados al bancos de alimentos, entidad que los recibe y los trata para después brindárselos a fundaciones aliadas.