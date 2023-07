Algunos mencionaron detalles como que ‘Clau’ Bahamón no come pollo (porque desde los 12 años no le gusta), pero sí ama los dulces, mientras otros se centraron en asuntos relacionados con el concurso de cocina.

Uno de ellos fue ‘Chris’ Carpentier que, en su tradicional forma de molestar a la presentadora huilense, aseguró que ella es la culpable de los delantales negros.

“El verdadero cerebro de los delantales negros es Claudia”, afirmó el jurado del ‘reality’ de RCN en la siguiente grabación, en la que la famosa (que estuvo hospitalizada) también dio su versión:

Claudia Bahamón dice quién pone los delantales negros de ‘Masterchef’

Al escuchar lo dicho por Carpentier, la conductora de televisión negó que sea ella quien decida los famosos sentenciados de ‘Masterchef celebrity’ y entendió que la versión dada por el jurado era para salvarse él de la culpa y en el tono de juego que manejan como compañeros de trabajo.

“Nooooo, siempre [los jurados] me echan la culpa de eso; ellos son unos mentirosos. Ellos no quieren acarrearse con su responsabilidad. Al final, ¿quiénes son los que ponen delantales negros? Pues ellos”, expresó la estrella de la presentación colombiana, como se escucha en el video de esta nota.

Qué significa un delantal negro en ‘Masterchef celebrity’

El participante al que le ponen delantal negro es porque perdió alguno de los retos (individuales o grupales) y al portarlo entra al grupo de los que pueden ser eliminados en cada ciclo.

Para quitarse el delantal negro tiene que ganar alguna de las pruebas o beneficios que hay previos a la eliminación o destacarse con sus preparaciones más que los otros sentenciados en la prueba en la que sale un concursante (entre los que han sacado de la edición 2023 está Laura Barjum).