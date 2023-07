A través de las redes sociales, Claudia Bahamón, presentadora de ‘Masterchef celebrity’, le respondió a Marianela González luego de que la actriz le reclamara por la ‘ayuda’ que le brinda en la despensa del programa de cocina.

Y es que en el más reciente capítulo del ‘reality’, Bahamón se acercó a ‘Nela’ para ofrecerle su asistencia, pero la venezolana se negó, al considerar que la presentadora solo la distrae.

“No te quiero hablar… Después del reto anterior [con las alcachofas], Claudia y yo no somos amigas”, dijo González entre chiste y chanza.

Y agregó: “Me distrajo buscando las alcachofas, Claudia me decía: ‘cómo no las ves’. Me tiré 4 minutos buscando unas alcachofas que no estaban“.

Claudia Bahamón ventiló el ‘problemita’ con ‘Nela’ González

Claudia Bahamón se refirió a la situación y explicó que el “problema” con ‘Nela’ es difícil de arreglar, dando a entender que, seguramente, no la ayudará más en la despensa.

Con un mensaje contundente en Instagram, la modelo huilense señaló que al final el público se dará cuenta de quién es la “loca” y hasta metió en el baile a Juliana Galvis.

“El problema contigo es difícil de arreglar y ya me rindo. Como dices tú: el público se dará cuenta que la loca es otra”, indicó.