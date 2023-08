‘MasterChef’ llegó a un nuevo capítulo con un reto por el pin de inmunidad. Los participantes mostraron todas sus facultades para intentar llevarse la prueba. Aunque Marianela González era la favorita por sus continuas buenas presentaciones, no pudo ganar.

El chontaduro fue el ingrediente principal de Natalia Sanint, ella lo usó como as bajo la manga para poder llevarse el reto.

Cuando ella presentó su plato, inmediatamente los jueces la llenaron de elogios: “La carne está perfecta, es de sus mejores platos en la competencia. Me encanta que le hiciste oda a ese gran producto colombiano que es el chontaduro, está cremosito, rico, potente, la carne divina, y la salsa fantástica, bien jugado”, fueron algunas de las apreciaciones de los chefs.

Sanint le puso de nombre ‘La crema y nata’ al plato que presentó. Ella intentó buscar la inspiración teniendo en cuenta lo que ha aprendido durante el programa, ya que es una de las participantes que más ha evolucionado y sorprendido.

Jorge Rausch, que regresó para este capítulo, así comunicó que Sanint había sido la ganadora. “Hubo platos buenos y unos un poco menos. Ganó una mujer… La persona que gana el pin de inmunidad sube al balcón, se salva del reto de eliminación y tiene muchas ventajas… es Natalia Sanint”, comentó.

Por su parte, Natalia Sanint no ocultó su felicidad y se siente tranquila de poder quedarse una semana más en el ‘reality’.

“Agradezco a Dios por darme esta alegría. Me siento contenta porque he aprendido más. Me da tranquilidad irme a un reto de campo sabiendo que no me van a sacar”, concluyó.