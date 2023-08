Un nuevo episodio de ‘Masterchef’ llegó a la televisión colombiana, luego de que ‘Nela’ González ganara en el capítulo anterior los puntos extras pensando en las próximas pruebas.

En esta oportunidad, la actriz fue la encargada de elegir a las parejas que iban a trabajar. Como ingrediente principal, la papa fue elegida, así que todos debían usarla en sus preparativos.

Para la prueba de este jueves 10 de agosto, a la pareja de Carolina Acevedo y Zulma Rey no le fue para nada bien, pues su plato resultó muy picante para el jurado.

Otro de los detalles que señalaron fue la papa cruda, un detalle que para el ‘reality’ es imperdonable. Siendo así, las participantes ya sabían en el fondo que tenían que vestirse con el delantal negro.

Otro de los momentos importantes en el ‘reality’ fue cuando le preguntaron a Daniela Tapia a quién le pondría el delantal negro por “flojo”. Ella, sin dudarlo, señaló a Juan Pablo Barragán.

Esta opinión no le gustó para nada al actor, que le recordó a la actriz que ella no va a las clases y toma poco en serio el programa.

“Solamente me gusta dirigirme a la gente que viene a clase. Floja usted que no vino un día y por eso está ahí. Si alguien me ve flojo es porque soy el reflejo de esa persona, entonces es una conversación entre flojos, la ventaja es que lo podemos superar los dos”, le respondió Barragán.