Un nuevo reto de eliminación de ‘Masterchef’ tuvo nervios en el ambiente y los participantes lo sintieron. Los jueces fueron, como es costumbre, muy exigentes y no dejaron pasar absolutamente nada, sin importar la trayectoria de cada protagonista.

La concursante eliminada en esta prueba fue Francisca Estévez, que no hizo una preparación con los estándares pedidos. Su error fue muy grande y, según el jurado, es muy complejo de dejar pasar.

‘Masterchef’: el error de Francisca ‘Kika’ Estévez que los jueces no perdonaron

Los nervios le jugaron una mala pasada a la joven de 20 años. En la preparación del plato se le vio algo desconcentrada, no podía reaccionar y los jueces tuvieron que ir a guiarla.

Claudia Bahamón le dio algunos consejos para que estuviera más tranquila, pero esto definitivamente le jugó una mala pasada y la llevó al error.

Finalmente, los jueces revisaron el plato de Francisca Estévez y le encontraron un error que no se puede perdonar en el ‘reality’: la carne estaba cruda. El cerdo, elegido ingrediente por la participante, no se cocinó bien y Nicolás De Zubiría se lo dejó ver.

“De verdad, muchas gracias por entrar en esta cocina con 20 años. Me parece chévere conocerte. Tú sabes cuales fueron tus errores. Tuviste un cerdo que estuvo por debajo del punto y es un error que no podemos dejar pasar”, dijo el chef.

‘Kika’, como le dicen sus compañeros de cariño, admitió su mala actuación ante las cámaras y señaló que no reaccionó a tiempo. “Sé que no fue el mejor plato, estaba nerviosa y no pensé. El error más grande del plato fue el cerdo crudo”, sentenció.

El chef De Zubiría concluyó dándole las gracias y dejando algo claro: “Aquí en esta cocina se va el que más errores comete”.

Finalmente, Francisca Estévez, la más joven del concurso, se va de ‘Masterchef’ y dejó un mensaje de despedida para sus compañeros.