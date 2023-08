La joven artista fue eliminada del concurso de RCN, luego de preparar un cerdo que le quedó crudo, y a uno de los que más le dolió su salida fue al actor bogotano.

Estévez, que es hija de una reconocida actriz de ‘Pedro, el escamoso’, entonces se refirió a su relación con él, pues varios empezaron a rumorar que eran más que amigos, y aseguró que él solo es un colega al que aprecia mucho; además, tiene novio.

“Yo no sé por qué se armó esta vaina con Juan Pablo. […] Yo creo que fue que la cogieron conmigo, porque Juan Pablo hace reír a todo el mundo, a todo el mundo le da abrazos, con todo el mundo es cariñoso. […] Pero no, yo tengo novio, mi novio va a ver esto, no me regañes, él lo va a ver. Y aclararle a la gente que no, Juan Pablo es grande, tiene 42 y yo tengo 20 años; somos amigos”, dijo en el Canal RCN.